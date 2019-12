Romantizmin 14 yolu

Sevdiğim insanla nasıl romantik anlar geçiririm diye düşününler, bu haber tam size göre!





Sevdiğinizle romantik anlar yaşamak istiyorsunuz ve bunun için bilinen her yolu deniyorsunuz. Mum ışığında yemekler, evde yaratılan loş ortamlarla istediğiniz romantizmi bir türlü yakalayamıyorsanız, size 14 garantili yol öneriyoruz!



1- Aşk için arayın!



Olur mu demeyin, olur. Evet günlük koşturmaca içinde uzun aşk mektuplarına vaktiniz yok belki ama ‹talyan çiftlerin yönteminden faydalanabilirsiniz. Günde bir kez bile olsa, kısa bir an bile olsa onu arayın. Hatta cepten arayın, bir iki kez çaldırın ve kapatın. Telefonda zaten numaranız görününce sizin olduğunuzu anlayacak. Ama sonrasında ona hoşuna gideceği açıklamayı yapın: 'Aradım, çünkü seni düşünüyordum...'



2- Resminizi çizdirin



Hollywood yıldızları arasında poz vermek ve yağlı boya tablosunu yaptırmak yeniden moda olmuş. Biraz pahalı mı geldi? Üniversitelerin resim bölümlerinde harçlığını çıkarmak isteyen pek çok genç yetenek var. Biriyle anlaşın ve birlikte poz verin. Sonrasında da güzelce çerçeveletip evde sevdiğiniz bir köşeye asın.



3- İlk sinema deneyimi



Birlikte ilk kez gidilen sinema kadar romantik bir şey olabilir mi? Üstelik sinemada sadece ikiniz varsanız. Büyük sinemaları kapatmanız biraz zor ve maliyetli. Ancak küçük alternatif sinemaları deneyebilirsiniz. Bazılarında film seçme şansınız var.



4- Gökyüzünü beraber seyredin



Birlikte güneşin doğuşunu seyretmek de bir başka keyişi an. Hele hele yüksek bir tepeden seyredilen güneşin doğuşuna doyum olmaz. Büyükada'da “Aya Yorgi”, Ayvalık’taki “Şeytan Sofrası” ve Anadolu Kavağı'nda tepedeki hisar yıkıntıları iyi birer alternatif olabilir...



5- Sürpriz gezi



Yıllık izninizin bir bölümünü birlikte geçirmek için sürpriz bir plan yapın ve Paris'e 2 kişilik bilet alın. Rodin Müzesi'nde ustanın “Öpüşme” heykelini görün daha sonra romantik kafelerden birinde güzel bir kahve için.



6- Bana bu dansı lütfeder misin?



“Dirty Dancing”i seyretmiş miydiniz? O dönemden bu yana eşli dans hâlâ seksi bir şey. Yalnız partnerinizden bir anda kıvrak bir Patrick Swayze olmasını beklemeyin. Ancak birlikte gidebileceğiniz dünya kadar kurs var. Tango, rumba, ça ça sizi bekliyor.



7- Ali Ayşe'yi seviyor!



Duvar yazısını seven bir milletiz itiraf etmek gerekirse. “Ali Ayşe’yi seviyor” veya benzeri yazılar olur olmaz her yerde karşımıza çıkıyor değil mi? Ama siz biraz daha yaratıcı olun. Herhangi bir duvar değil de mesela evinin önündeki kaldırıma veya mümkünse evinin camına (daha sonra çıkabilecek bir boyayla tabii!) aşkınızı yazın.



8- Aşkınız şiir gibi ama...



Siz kelimeleri kağıda dökemiyorsunuz. O zaman ünlü şairlerden dizeler imdadınıza yetişecek. İlişkinize uygun bir şiir bulun, yazın ve örneğin başbaşa yemekteyken sevdiğinizin eline tutuşturuverin. Yalnız şiirin sahibi olmadığınız konusunda dürüst olun!



9- Eyvah yağmur yağıyor!



Yine de üzülmenize gerek yok. Bu romantik anın keyfini çıkarın. Pencerenin önünde düşen yağmur damlalarını seyredin veya duruma uygun güzel bir aşk filmi koyun DVD'ye...



10- Romantik anı kendiniz yaratın



Daha önceki satırlarda önerdiğimiz Paris sürprizini yapacak kadar da mı vaktiniz yok? O zaman şehrin en romantik otelinin en güzel odasında bir gecelik yer ayırtın. Mümkünse kral dairesi için şartlarınızı zorlayın!



11- Kahvaltı hazırlayın



Birlikte güzel bir pazar kahvaltısı nasıl olur? Ama biraz el marifeti gerekiyor. Erkenden kalkın ona kalp şeklinde

tostlar hazırlayın. Mükellef sofranın kenarlarına da üzerinde “seni seviyorum” yazan küçük bir not iliştirin.



12- Evde spa yapın



Banyonuzu küçük bir spa'ya dönüştürebilirsiniz. Hafif bir fon müziği, mumlar ve içi suyla doldurulmuş, lavantayla köpüklendirilmiş bir küvet. Birbirinize masaj yapmaya başlayabilirsiniz!



13- Sana bir haberim var



Küçük jestler her zaman işe yarar. Diyelim erkenden kalktınız işe gitmek zorundasınız, sevgiliniz daha uyuyor. Yastığın üzerine, buzdolabının üzerine, belki de okuyacağı gazetelerin üzerine küçük küçük sevgi notları yazın ve akşama sizi beklemesini söyleyin!



14-Erkeğin kalbine giden yol



Klasik bir deyiş ama doğruluğu pek çok kez kanıtlanmış. Gerçekten erkeğin kalbine giden yol mideden geçiyor. O halde hafta sonunda hazırlanın. Annenizden en güzel tarifleri edinin. Biraz uğraşmanız gerekecek, alışık değilseniz yorulacaksınız ama değecek!