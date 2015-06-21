Romantik yunus Marmarislileri korkuttu

Marmaris'te kıyıya 5 metre uzaklıkta görülen yüzgeç, tatilciler arasında büyük paniğe neden oldu. Yüzgecin köpek balığı olduğunu düşünen turistler, kıyıya yaklaşanın yunus olduğu anlamaları üzerine derin nefes aldı.

Uzunyalı Mevkii’ndeki plajda denize giren yerli ve yabancı turistler, kıyıya 5 metre uzaklıkta suyun üzerinde büyük yüzgeç görünce köpekbalığı sanıp korktu. Paniğe kapılanlar kıyıya yüzdü. Su sporları istasyonunda çalışanlar sürat botuyla yaklaştıkları canlının, yunus olduğunu fark etti. Rahat bir nefes alan tatilciler, yunusa dokunmak için tekrar denize girdi. Turistler, fotoğraf makineleriyle kıyıya yakın yüzen yunusu fotoğraflamayı da ihmal etmedi. 30 dakika boyunca kıyıda yüzen yunus, ardından açığa giderek gözden kayboldu.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Bizler de önce köpekbalığı sanıp paniğe kapıldık. Yanına gittiğimizde bizden kaçmadı ve yunus olduğunu fark ettik. İnsanlarla oynadığını ve kaçmadığını görünce İçmeler Mahallesi’nde bulunan Yunus Parkı’ndan kaçtığını düşünerek görevlilere bildirdik. Yunus Parkı yetkilileri; dişi bir yunusa aşık olan bu yunusun civarda dolaştığını, ancak kimseye zarar vermediğini söyledi" dedi.