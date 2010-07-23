Romantik komediler ilişkileri bozuyor

T24-

Ankete katılan her beş kişiden biri romantik komedi izledikten sonra eşlerinden ya da sevgililerinden çiçek ve hediye bekliyor. Avustralyalı ilişki uzmanı Gabrielle Morrissey, “Romantik komediler bizleri mutlu son bağımlısı yaparak ilişkilere bakışımızı olumsuz etkiliyor. Gerçek hayatta ilişki emek ister” yorumunu yaptı.