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Yaşam

Romantik komediler ilişkileri bozuyor

Romantik komedi izlemek ilişkilerde beklentileri yükseltiyor, bunlar yerine gelmeyince hayal kırıklığına uğranıyor.

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Romantik komediler aşk hayatımızı mahvediyor. Avustralya’da 1000 kişi üzerinde yapılan bir ankete katıların yarısı romantik komedilerin ilişkiden beklentilerini aşırı yükselttiğini, bunlar yerine gelmeyince de mutsuz olduklarını söyledi.

Ankete katılan her beş kişiden biri romantik komedi izledikten sonra eşlerinden ya da sevgililerinden çiçek ve hediye bekliyor. Avustralyalı ilişki uzmanı Gabrielle Morrissey, “Romantik komediler bizleri mutlu son bağımlısı yaparak ilişkilere bakışımızı olumsuz etkiliyor. Gerçek hayatta ilişki emek ister” yorumunu yaptı.



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