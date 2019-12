Romantik komedi izleme!

Hiç beklenmedik sürprizler, göz yaşartan duygusal sahneler, öpücüklere boğulan sevgililer, uçan balonlar, verilen çiçekler, patlatılan şampanyalar, son anda yaratılan özel bir akşam yemeği, geceyi sonlandıran müthiş bir seks...



Muhteşem bir ilişki için her şey ama her şey var romantik komedi fimlerinde.



Ancak araştırmacıların son yaptığı çalışmalar, romantik komedi filmi tutkunlarına kötü haberi veriyor."Bu filmler ilişkinize zararlı"



İzlediğiniz tüm romantik komedileri unutun



Filmlerde yaşanan aşkların kolaylığından yola çıkarak konuya değinen bilim adamları, insanların bu tür fimler izleyerek hayatlarında fazla beklenti içine girdiğini ve her şeyin tıpkı o filmlerdeki gibi gerçekleşeceğine inandığını tespit etti.



Edinburgh'taki Heriot Watt Üniversitesi'nde başlatılan araştırmada, 1995 ve 2005 yılları arasında vizyona giren 40 romantik komedi filmi kaynak alınarak insanlara konu ilişkiye gelince hayattan ne bekledikleri, neler umdukları sorulmuş.



Alınan cevaplarda insanların filmlerdeki heyecanlara kapıldıkları ortaya çıkmış.Öyle ki bu tür filmleri izlemeye seven pek çok insanın gitgide ilişkisinden koptuğu, sevgilisi veya eşiyle iletişim kurmakta zorlandığı ve hatta onları hiç anlayamadığı saptanmış.



Psikolog Dr. Bjarne Holmes, "Evlilik danışmanları her zaman çiftlerin seks hayatlarının mükemmel olması gerektiğine inandıklarını söylüyor.Medya da bu düşünceyi sürekli körüklüyor.İyi bir ilişkinin en büyük rolünü sekse bağlıyorlar.Bu, romantik komedilerin olmazsa olmazı.Ancak problem şu ki, başarılı ilişki fikri, gerçek dışı. Oysa her birimiz hala bize medyanın verdikleriyle hayaller kuruyor sonra da bunlar gerçekleşmeyince oturup ağlıyoruz" diyor.



"Tabii ki hepimiz mutlu ilişkiler yaşamak istiyoruz. Özel olmak ve özel olmasını istiyoruz.Ancak Hollywood bunu sürekli empoze etmeye çalışıyor. Ancak hayatın bir başka yüzü de var. Tıpkı mutlu olmayan sonlar gibi" diye devam eden psikolog, "İlişki Hollywood filmlerindeki gibi olmayınca, o ilişkiden sayılmıyor. Sonra da vay benim ilişkim kötü, neden? İşte bu çok yanlış bir yola sürüklüyor ilişkiyi, yazık!" diyerek tamamlıyor açıklamasını.