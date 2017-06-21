Romantik facia; sevgilisine sürpriz yapmak isteyen üniversiteli, yangın çıkardı!

Kütahya'da Bekir Acar adlı üniversite öğrencisinin, sevgilisine sürpriz yapmak için kaldığı evde kalp şeklinde yaktığı mumlar yangına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Yıldırım beyazıt Mahallesinde oturan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi olan Acar, dün akşam saatlerinde kız arkadaşına süpriz yapmak amacıyla apart dairesinde yere gül yaprakları döktü. Güllerin yanına da mumlarla kalp yapan Acar, mumları yakıp dışarı çıktı.

Evin önünde kız arkadaşını bekleyen üniversiteli, bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini görüp itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.