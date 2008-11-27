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Yaşam

'Romantiğiz, enayi değil'

TMSF Başkanı Ertürk, hesaplarına el konulan Avşar’ın açıklamaları üzerine, "Onun kurnazlığını yutacak kadar enayi değiliz" dedi

27 Kasım 2008 02:00

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Hülya Avşar’ın TMSF ile ilgili suçlamalarına konuk olduğu 'Söz Sende' programında  “Hani biz romantiğiz, şuyuz buyuz ama bu kurnazlıkları yutacak kadar enayi değiliz” diye karşılık verdi.

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, kendilerine 1 milyon dolar borcu olduğu için tüm hesaplarına el konulan Hülya Avşar’ın “O parayı kesinlikle ödemeyeceğim, geri adım atmayacağım” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi

Habertürk’te ekrana gelen “Söz Sende” programına konuk olan Ertürk, “Bize gazetelerde bela okumalar, çok ayıp şeyler bunlar... Kurnazlık peşinde insanlar... Hani biz romantiğiz, şuyuz buyuz ama bu kurnazlıkları yutacak kadar enayi değiliz” diye konuştu.

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