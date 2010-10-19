T24 - Avrupa Konseyi, Avrupa'da sayıları 12 milyonu bulan Romanların sorunlarına çare bulmak amacıyla, yarın 47 üye ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla, Strasbourg'da uluslararası bir konferans düzenleyecek.



Konferansa Türkiye'den Devlet Bakanı Faruk Çelik katılacak.





Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da, konferansa katılacak isimler arasında yeralıyor.





Konferans, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Makedonya Dışişleri Bakanı Antonio Miloşoski'nin daveti üzerine gerçekleştirilecek.





Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden bakanların yanısıra, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) temsilcilerin de konferansa katılması bekleniyor.





Toplantıda, Romanlara karşı uygulanan ırkçılık ile mücadele, Romanların ekonomik ve sosyal durumlarının düzeltilmesi ve sosyal entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik ortak kararların alınması bekleniyor.





Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Bu konferans, üye ülke ve Avrupa kuruluşlarının, soruna kalıcı ve yapıcı bir çözüm bulmak için başlangıç olacaktır'' ifadesi kullanıldı.





Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasında yaşayan Romanların haklarının korunması için yeni bir girişim başlatılacağını duyurmuştu.





Avrupa Konseyi'nin çeşitli organlarının, bazı ülkelerde Romanlara yönelik son dönemdeki uygulamalarla ilgili endişelerini dile getiren Jagland, şu anda gündemdeki bu soruna çözüm bulmak için üye ülkelerle işbirliği içinde çalışılmasını talep etmişti.







Yeni girişim çerçevesinde Jagland, üye ülkelerin yüksek seviyedeki temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıda, Romanların korunması konusunda AB ve Avrupa Konseyi standartlarının uygulanmasına açıklık getirilmesini istemiş ve Avrupa Konseyi, AB ve üye ülkelerin Romanların sosyal ve ekonomik uyumu için yapacakları somut icraatların belirlenmesi çağrısı yapmıştı.





AKPM'nin Roman raporu



Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanı olduğu AKPM;nin Sonbahar Dönemi Genel Kurulu'nda ise Avrupa'da yaşayan Romanların sorunlarıyla ilgili hazırlanan rapor ve buna bağlı karar tasarısı, acil gündem maddesi olarak görüşülmüş ve kabul edilmişti.



AKPM Genel Kurulu'nda kabul edilen Roman raporunda, Romanlara karşı ayrımcılık kınanmış, siyasi parti temsilcilerinin Romanlara yönelik ayrımcı söylemlerini artırmasından endişe duyulduğu ifade edilerek, ırkçılık ve ayrımcılıkla etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için siyasetçilerin sorumlu ve tutarlı davranmaları gerektiği vurgulanmıştı.



