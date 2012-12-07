Romanların kökeni Hindistan

Avrupa'daki Romanlar farklı dil, din ve yaşam koşullarına sahip olsa da hepsi ortak bir kökenden geliyor. Yapılan gen analizleri, Romanların kökenine ilişkin önceki çalışmaları teyit etti.

Current Biology adlı dergide yayınlanan çok sayıda ülkeden araştırmacının katıldığı çalışmaya göre, Avrupa'daki Romanların atalarının yaklaşık bin 500 yıl önce Hindistan'dan Avrupa'ya geldiği saptanmış.

Romanlar 900 yıl kadar önce de Balkanlardan Avrupa'nın diğer ülkelerine yayıldılar. Araştırmayı yöneten Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Üniversitesi'nden David Comas ve Manfred Kayser, Romanların kökenine ilişkin çalışmanın sonucuna yaptıkları gen analizleri ve Avrupa tarihi incelemeleri neticesinde ulaştı.

Bu araştırmayla, daha önce dilbilimcilerin yaptığı benzer yöndeki çalışmalar doğrulanmış oldu. Dilbilimcilerin çalışmalarında, Romanların Hindistan'dan geldiği sonucuna varılmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)