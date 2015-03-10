Romanlardan Emin Çölaşan'a suç duyurusu

Ankara merkezli Roman Hakları Derneği, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çolaşan'a Romanlara karşı ayrımcılık içeren yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'in sadece Romanlara özel hafızlık kursu açılacağını belirtmesi oldukça tepki çekmişti.

Nilah Vardar'ın Bianet'teki haberine göre; Emin Çölaşan, 13 Şubat 2015'te Vali Şahin'i eleştirdiği yazısında Romanlarla ilgili ayrımcı ifadeler kullanmıştı.

Hayatı hafife alan, dinle ilişkisi olmayan

Söz konusu yazının ilgili bölümünde şöyle yazdı:

"Romanları bilirsiniz… Yaşamları şarkı söyleyerek, çalgı çalarak, oynayarak geçen, hayatı hafife alan, dinle imanla pek ilişkisi olmayan, ekmeğini taştan çıkaran insanlardır. Dünyanın her yerinde böyledir.

"Vali Dursun bu konuda da konuştu ve bir müjde (!) verdi: 'Edirne’de Roman vatandaşlarımızı hafız yapacağız. Din görevlisi olacaklar. Çocukları için Kuran kursları açıp onların sesinden yararlanacağız!'. Romanlar ve Kuran kursu!..Romanlar, hafızlık ve din adamlığı!.. Tövbe de Vali Bey, tövbe de!.. İşte bu şahıs Edirne’de devletin valisi."

Önyargıları besleyen, ırkçı söylem

Roman Hakları Derneği, suç duyurusu dilekçesinde söz konusu köşe yazısının Romanların şeref ve haysiyetini rencide eden, kişilik haklarına zarar veren, Romanları aşağılamak sureti ile ırk ayrımcılığı yapan ve toplumda Eomanlara karşı geçmişten beri süregelen önyargıları besleyen bir içeriğe sahip olduğunu belirtildi.

"Yazıda çalgı çengiyle, aylaklıkla içselleştirmiş bir Roman vatandaş profili çıkarılmakta; neredeyse tamamına yakını yoksulluk ve işsizlikle mücadele eden, yoksulluk ve önyargıların neticesi olarak kaliteli bir eğitim ve sağlık hizmetinden, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından yoksun Romanlar hakkında, eğlence düşkünü ve dini değer algıları bulunmayan bir halk izlenimi yaratılmaktadır.

"Romanlar hakkında toplum içerisinde var olan önyargılar, arsız, kaygısız, eğlence düşkünü dinsiz Roman/Çingene algısı yazı ile daha da pekişmektedir. Yazıda konu, Romanlar hakkında toplumsal kabul ve önyargıları sürdürmeye hizmet eden bir algı ile işlenmektedir.

"Ayrımcılığı pekiştiren, önyargıları artıran, Romanları 2. Sınıf vatandaş olarak gören bu ve buna benzer yayınlar devam ettikçe Roman vatandaşların can ve mal güvenliği risk altında olacaktır."

Edirneli Romanlar da şikayetçi

Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği de söz konusu yazıyla ilgili Çölaşan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dernek Başkan Yardımcısı Bahattin Ulusoy, yazının nefret ve ayrımcılık içerdiğini belirterek tazminat davası da açacaklarını belirterek kazanacakları tazminatı Roman öğrencilerin eğitimleri için kullanacaklarını belirtmişti.