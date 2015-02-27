'Romanlara okullarda ayrı sınıf uygulaması devam ediyor'

Avrupa Konseyi Türkiye Romanları Temsilcisi Özcan Purçu, “Roman çocuklarını bir sınıfa koyarlardı. Ben çok çalışkanım diye öğretmenim müdüre karşı çıktı, o sınıfa koymadı beni. Kuzenlerim, bütün Roman çocuklar o sınıftaydı. Hâlâ var bu sınıflar” dedi.

Yaklaşık 5 milyon Roman vatandaş TBMM’de ilk kez temsile çok yakın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta Meclis’te görüşüp “Bu ayıbı bitireceğim” diyerek İzmir’den kontenjan sözü verdiği Avrupa Konseyi Türkiye Romanları Temsilcisi Özcan Purçu seçilirse Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın üçüncü Roman vekili olacak.

Hürriyet gazetesinden Ali Dağlar’a konuşan ve aynı zamanda bir insan hakları uzmanı olan Purçu şunları söyledi:

Okumak için ağladım

37 yaşındayım. Aydın, Söke doğumluyum. 3 kardeşiz, en büyükleriyim. Evliyim, 7 yaşında bir oğlum var, 1 ay sonra da kızım olacak. Birçok çadırın bulunduğu dere kenarında geçti çocukluğum. Annem, babam Çanakkale’den 1950’lerde gelmiş. Söke’ye yerleşmelerinin nedeni, Menderes Nehri kenarında sepetlik malzeme çok. Büyük amcam okula gidiyordu. Her gün önlük giyiyor. 8 yaşındaydım. Baba beni de okula gönder dedim; oğlum seni okula alırlar mı, kimliğin bile yok dedi. Bir hafta ağladım okula gönder diye. İlkokulda farkında değilsin bazı şeylerin ama 5. sınıfta ayrımcılığı hissediyorsun. İşte çingenedir, onun yanında oturmam, sen arkaya geç, sen öne otur, o pistir, o bitlidir laflarını duymaya başlıyorsun.

Romanlara ayrı sınıf

Roman çocuklarını bir sınıfa koyarlardı. Ben çok çalışkanım diye öğretmenim müdüre karşı çıktı, o sınıfa koymadı beni. Kuzenlerim, bütün Roman çocuklar o sınıftaydı. Hâlâ var bu sınıflar. Ortaokula da yazdırmak istemedi babam, artık büyüdün oğlum, sepet yapacak, para kazanacaksın dedi. Dünyamızda yok eğitim. Önce karnını doyuracaksın, çalışacaksın. Yine 2-3 hafta ağladım, annem bu çocuğu gönder artık, iki haftadır ağlıyor dedi. Babam götürdüğünde müdür fırçaladı, bu çocuğu niye geç getirdin, hepsi pekiyi karnesinin dedi. 1. Tercih Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni yazdım. Aldığım puan 508, yerleştiğim 470. İlk 9 bine girdim. Ankara 502 puanla alıyordu. Üniversite yılları da zor geçti. Yazları memlekette sepet örerdim. Anamın, babamın yaptığı sepet paraları ile okudum.

Otomatikman sosyalist

Solcu kitapları, sosyalizm dergileri okurdum. Otomatikman sosyalist bir insan olduk üniversitede. Bir olay çok gücüme gitti. Siyaset Sosyolojisi diye bir dersimiz vardı. Bir hoca ‘Çok zeki insanlar üniversite okur, orta zekiler liseyi ancak bitirir, daha altındakiler ilkokul, geri zekalılar okul bile okuyamaz, örnek olarak çingene çocuklarını sayabiliriz’ dedi. Orada el kaldıramadım, bak ben Romanım hocam, üniversitede okuyorum diyemedim.

Pek çok sorunumuz var

Askerlik dönüşü CHP’ye üye oldum. Dernekler kurduk. AB projelerinde koordinatörlük yapıyorum, insan hakları konusunda proje uzmanıyım. 5 milyona yakınız, yönetimde yokuz. Kıyı bölgelerinde yoğunuz. İzmir’de 400 bin Roman var. Kemal Kılıçdaroğlu ile 2009 Roman açılımı sonrası tanıştık. 2011’de 2. Bölgeden 11. sırada aday oldum. Göçebe çingeneler potansiyel suçludur gibi maddelerin kaldırılması için çalıştık. Yaşamsal pek çok sorunumuz var. Artık 5 milyon insanın bir sesinin olması lazım. Genel Başkanımızla görüştük, bu ayıbı bu dönem bitireceğim dedi, kontenjan sözü verdi. Bir toplumu ancak eğitimle değiştirebilirsin.

İkincisi istihdam, üçüncüsü konut sorunu. Roman mahallelerinin olduğu yerlerde etüt merkezleri kuruyoruz. Mersin’de 400 Roman çocuğunun eğitim gördüğü etüt merkezinde müdürüm. Geçen sene 16 Roman çocuğu Anadolu liselerini kazandılar. Güzel Sanatlara 6 Roman çocuğu gönderdik. Biz yoksulluğun mirasçısı olmak istemiyoruz artık. İnsanca yaşayıp, her kademede şansı olacak insanlar olmak istiyoruz. Baştan savaşı kaybetmek istemiyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak. Avrupa’da 2 Roman vekil var. Birisi İsveçli, AP’de. Bir diğeri Makedonya’da bakanlık yapıyor, Mustafa Necdet.”