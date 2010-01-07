Romanlar Selendi'den göçe zorlandı

T24-

Manisa'nın Selendi İlçesi'nde, yılbaşı gecesi sigara yüzünden çıkan ve beş gün sonra tekrar alevlenen olayların ardından güvenlik amacıyla, ev ve kaldıkları naylon çadırlardan alınan 15'i çocuk, 20'si kadın toplam 74 Roman vatandaşı Gördes ilçesine götürüldü. Buradaki Hüseyinbaba mahallesinde misafir edilen Romanlar, yakınlarının evlerine yerleştirildi. Manisa Valisi Celalettin Güvenç, sürgün iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Kendileri ayrılmalarının uygun olacağını söylediler. Bize yazılı da beyanda bulundular, sürgün söz konusu değil" dedi.

"BABAMIN OLUMUNE SEBEB OLDULAR"



Sigara tartışması nedeniyle olayların başlamasına neden olduğu ileri sürülen Roman vatandaşı Burhan Uçkan, basına kapalı olarak yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, yaşananlara isyan ederek, olaylar nedeniyle babasının kalp krizinden öldüğünü, acılarının büyük olduğunu söyledi.



Kendilerine ayrımcılık yapıldığını iddia eden Uçkan, "Üçüncü sınıf insan muamelesi görüyoruz. Evlerimizden edildik. Olaylarda başımı, gözümü dağıttılar. Babamın ölümüne sebep oldular. Toplantıda, Kaymakam Yalçın Sezgin'in bizleri farklı farklı ilçelere dağıtmayı düşündüklerini söyledi. Bunu kabul edemeyiz. Selendi'de kurulu bir düzenimiz vardı. Ancak, can güvenliğimiz olmadığı için oraya dönmemiz artık söz konusu değil. Devlet büyüklerinden birarada olabilmemiz için bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.



62 yaşındaki anne Hatice Uçkan ise "Kocamın ölümünün 7'nci günü lokma bile dökemeden evimizden barkımızdan bizi buralara yolladılar" diyerek, tepkisini dile getirdi.



Mağdur Romanlar vatandaşlarından Hüseyin Uysal ise, "Böyle bir ayrımcılık yapılmasın" dedi. Uysal, Gördes'e gönderilirken bindirildikleri minibüslerin bile taşlanıp, camlarının kırıldığını anlatarak, "İnsan insana bunu yapar mı?" dedi.



"KONUYU TBMM'YE TAŞIYACAĞIZ"



Akhisar Çağdaş Romanlar Derneği Başkanı ve TBMM Roman Çalıştay Üyesi Erdoğan Şener de Hüseyinbaba Mahallesi'ne gelerek, Romanları ziyaret etti, şikayetlerini dinledi. Şener, "Mağdur Romanlar, olaylarda Selendi Belediye Başkanı ve kaymakamının ihmali olduğu ileri sürüyor. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme başlattık. Gereken bilgileri toplayıp, konuyu TBMM'ye taşıyacağız" dedi.



VALİ: GİTMEYİ KENDİLERİ İSTEDİ



Olayı NTV'ye değerlendiren Manisa Valisi Celalettin Güvenç ilginç bir yorumda bulundu. Vali, Romanların göçebe hayatı yaşamasının 21. yüzyılın dünyasında insana yakışmayacağını söyledi.

Romanların yaşam tarzlarını değiştirerek yerleşik düzene geçmeleri gerektiğini belirten Vali Güvenç, bu şekilde Romanların ekonomik ve sosyal yönden daha rahat bir yaşama kavuşabileceklerini savundu.

Vali Güvenç bu görüşlerini Selendi’de saldırıya uğrayan Romanlara da telkin ettiğini, onların da kendisini haklı bulduklarını anlattı.

Gördes’e gönderilen Roman vatandaşlar ortaya bir iddia atmıştı. İddiaya göre, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Romanlardan 'Selendi’yi kendi isteğimizle terk ediyoruz' ifadesinin altına imza atmasını istedi.

Vali Güvenç ise şunları söyledi: "Biz 63 Roman vatandaşımızla sohbet ettik. Bu insanların işsiz, vasıfsız olmasını değerlendirdik. Güvenlik sorunu olmayacağını kendilerine ifade ettik. Kendileri ayrılmalarının uygun olacağını söylediler. Bize yazılı da beyanda bulundular, sürgün söz konusu değil."





