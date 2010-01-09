Romanlar Salihli'ye taşınıyor

T24 - Manisa'nın Selendi
ilçesinde yılbaşı gecesi sigara içilmesi nedeniyle çıkan, iki gün sonra
tekrar büyüyen kavganın ardından geçici olarak Gördes ilçesine
nakledilen Roman aileler, istekleri doğrultusunda iskan hazırlıkları
yapılan Salihli ilçesine taşınmaya başladı.
Manisa
Valiliğinin koordinesinde Salihli Kaymakamlığı tarafından yürütülen
çalışmalar kapsamında ilçede ilk aşamada kiralanan 8 evde hazırlıkların
tamamlanmasının ardından, Gördes'te bulunan Roman vatandaşlar arasından
28 bireyli 8 aile Salihli'ye gitmek üzere yola çıktı.
Gördes'te kalan 48 kişinin de salı ya da çarşamba günü Salihli'ye taşınacağı bildirildi.