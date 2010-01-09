Romanlar Salihli'ye taşınıyor

T24 - Manisa'nın Selendi ilçesinde yılbaşı gecesi sigara içilmesi nedeniyle çıkan, iki gün sonra tekrar büyüyen kavganın ardından geçici olarak Gördes ilçesine nakledilen Roman aileler, istekleri doğrultusunda iskan hazırlıkları yapılan Salihli ilçesine taşınmaya başladı.



Manisa Valiliğinin koordinesinde Salihli Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede ilk aşamada kiralanan 8 evde hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Gördes'te bulunan Roman vatandaşlar arasından 28 bireyli 8 aile Salihli'ye gitmek üzere yola çıktı.



Gördes'te kalan 48 kişinin de salı ya da çarşamba günü Salihli'ye taşınacağı bildirildi.

