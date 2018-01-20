Romanlar mesleki eğitim istedi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- ROMAN Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacı Ramazan Işıldak, Romanların uğraştığı kalaycılık, çiçekçilik gibi işlerin gelir getirmediğini söyleyerek, istihdam için mesleki eğitim programlarının arttırılabileceğini belirtti.

Merkezi Çanakkale\'de bulunan Roman Dernekleri Konfederasyonu ve Ege Roman Dernekleri Federasyonu \'Roman Buluşması İzmir\' adıyla düzenlenen toplantıda Romanların yaşadıkları sorunlar ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundu. İzmir\'deki bir otelin toplantı salonundaki buluşmada konuşan Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacı Ramazan Işıldak, Romanlar\'ın yüzyıllardan bu yana Anadolu ve Trakya\'da Türkiye\'nin kültürel yapısını meydana getiren gelenekleri ve değerleri benimsediğini söyledi. Türkiye ve Avrupa\'nın farklı yerlerinde yaşayan Romanların farklı kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip olsalar da genelde en dezavantajlı bölgelerde ve kentlerin en yoksul semtlerinde yaşadığını dile getiren Işıldak, şöyle dedi:

\"Roman vatandaşların durumlarını iyileştirmeye yönelik olarak Avrupa\'da Roman sivil toplumu örgütlenmeye başlamış, Avrupa Roman Hakları Merkezi kurulmuş ve 2005- 2015 yıllarını kapsayan Roman 10 Yılı İnisiyatifi başlatılmıştır. Türkiye\'de de 2000\'li yıllarda Roman vatandaşlar insan hakları konusunda artan bilinç ve git gide gelişen toplumsal diyaloğun olumlu etkileriyle sivil toplum olarak örgütlenerek kendi toplumlarının haklarını savunmaya ve refahını artırmaya katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya başlamışlardır. 2012 yılında özellikle eğitim, sağlık, istihdam, ayrımcılık ve yoksullukla mücadele gibi konularda Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirme kararı alınmıştır. Bu işbirliğinin başlangıcı olarak AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında nihai faydalanıcıları arasında Roman vatandaşların da bulunduğu sosyal içerme projeleri hayata geçirildi ve Roman Vatandaşların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi isimli proje başlatılmıştır.\"

Romanların işgücü piyasasındaki durumlarına ilişkin yeterli düzeyde veri bulunmadığını söyleyen Hacı Ramazan Işıldak, genel kanı ve gözlemler ışığında Roman vatandaşların çoğunlukla güvencesiz, niteliksiz ve düşük statüde işlerde çalıştığını savundu. Genel eğitim seviyesinin ve mesleki eğitime katılımın düşük olmasının bu durumun temel nedeni olduğunu dile getiren Işıldak, şöyle konuştu:

\"İstihdamın şekli nedeniyle elde edilen gelir düzenli olmayıp, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikten uzaktır. Ayrıca Roman vatandaşların geleneksel hale gelmiş müzisyenlik, demircilik, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, hasırcılık, çiçekçilik ve bohçacılık gibi mesleklerin ise gelir yaratabilecek ve bir piyasa oluşturabilecek özellikleri artık kalmamıştır. Bu doğrultuda toplumda geleneksel olarak icra ettikleri meslekleri sürdürmelerinin yanı sıra yeni iş alanları oluşturmak amacıyla mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ve bu programlara katılımın sağlanması önem arz etmektedir. Roman milletinin iş, eğitim, sağlık ve istihdam konularında dil, ırk, renk, etnik, kültür gibi sebeplerle ayrıştırılmaya maruz kalmadan yaşam standartlarının yükseltilerek refah seviyesi herkesle aynı düzeyde insanca yaşayabilmeleri adına toplumdaki hak ettikleri yere gelmelerini istiyoruz.\"

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