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Dünya
Deutsche Welle

Romanlar insani şartlarda yaşamak istiyor

8 Nisan Dünya Romanlar Günü yaklaşırken Romanlara yönelik ırkçılık ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken insan hakları örgütleri, Romanların insani koşullarda yaşayabilmesi için Avrupa ülkelerine çağrı yaptı.

06 Nisan 2017 21:08

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu (GfbV) perşembe günü yayınladığı bildiride özellikle Balkanlar’da yaşayan Romanların maruz kaldıkları sistematik ayrımcılık ve dışlanmaya dikkat çekti.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle, Romanların maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışan insan hakları örgütleri, Avrupa ülkelerine ortak çağrı yaptı.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu ve Doğu Avrupa'da faaliyet gösteren diğer Roman sivil toplum örgütleri ortak çağrılarında Almanya ve Doğu Avrupa hükümetlerinden "Romanların eşit hak sahibi vatandaş olarak kabul edilmelerini ve Romanlara yönelik ırkçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesini” talep etti.

Alman Sinti ve Romanlar Konseyi Başkanı Romani Rose, "özellikle son dönemde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde Romanlara yönelik işlenen ihlalleri” hatırlatarak, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'i göreve çağırdı.

“Azınlıklara yönelik kıyım görmezden geliniyor”

Rose "Önceden olduğu gibi şimdi de resmi makamlar milliyetçilik, ırkçılık, nefret suçları ve azınlıklara yönelik kıyımı görmezden geliyor” diyerek Mart ayında Romanya'da yaşanan saldırılara ve ev yakma olaylarına dikkat çekti.

İtalya'da da benzer bir ırkçılık ve dışlama olduğuna değinen Rose, bu konuda özellikle Almanya'nın da özel bir sorumluluğu olduğunu kaydetti. Konsey başkanı Rose, Almanya'da Romanlara karşı ayrımcılık konusunda uzman komisyonu kurulmasını talep ediyor.

Zor yaşam koşulları

Bosna-Hersek, Sırbıstan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta yaşayan azınlıklar insani koşullarda barınma, eğitim, iş sahibi olabilme ve sağlık hizmetlerine doğrudan erişim konusunda zorluk yaşıyorlar.

İnsan hakları örgütlerinin vermiş oldukları bilgilere göre,Doğu Avrupa'da yaşayan Romanların çoğunluğu okuma yazma bilmiyor. Yaşadıkları bölgelerde istihdam edilmeyen topluluklar, dış mahallelerde yaşamaya mahkûm ediliyor. İnsan hakları örgütleri, Roman çocuklarının çoğunlukla doğum kâğıtları ve oturum izinleri bulunmadığına ve bu sebeple de insanlık dışı muameleye ve insan ticaretine karşı savunmasız kalma riskleri yüksek olduğuna dikkat çekti.

Alman Sinti ve Romanlar Konseyi Başkanı Romani Rose yaptığı açıklamada, var olan bu "tahammül edilemez koşullar” sebebiyle Romanların Almanya'dan sınır dışı edilerek Doğu Avrupa ülkelerine gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

1971 yılında Londra'da düzenlenen ve 25 farklı ülkeden Roman temsilcilerin katıldığı 1. Dünya Roman Kongresi'nin açılış günü olan 8 Nisan, o tarihten beri Dünya Romanlar Günü olarak kabul ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/KNA/MY/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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