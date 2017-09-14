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Romanlar Derneği Başkanı Cıstır'dan Cumhurbaşkanı'na mektup

İZMİR, (DHA)- İZMİR Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, Roman açılımının üzerinden yıllar geçmesine rağmen gerekli adımların atılmamasından yakındı

14 Eylül 2017 15:44

İZMİR, (DHA)- İZMİR Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bir mektup yazarak, Roman açılımının üzerinden yıllar geçmesine rağmen gerekli adımların atılmamasından yakındı.
Mektubunda, Roman açılımından bu yana neredeyse 8 yılın geçtiğini belirten Dernek Başkanı Cıstır, ancak alınan mesafeyi sormak istediklerini dile getirdi. Sık sık Ankara\'da toplantılara katıldıklarını belirten Cıstır, bu toplantılarda uzmanlar dışında bürokratların zaman zaman değişmesi nedeniyle sorunlar konusunda algıda bütünlük sağlanamadığına dikkat çekildi. Cıstır, şöyle devam etti:
\"Mesele sadece bu değil, yaklaşım stratejileri ve yöntem. Bizler risk altındaki gruplar arasında ülkemizin herhangi bir bölgesinde bu ülkenin kaynaklarına yeterince ulaşamayan yoksul ve yoksun tüm kesimler ile aynı kategorideyiz. Ama bizler ayrıca dezavantajlı gruplar arasındayız ve yine dezavantajlı gruplar arasında da örtüşen sorun başlıklarımız olmak ile birlikte spesifik yaklaşım gerektiren çok daha derinlikli sorunlarımız var. 2016-2021 Ulusal Roman Stratejik Eylem Planı açıklandı ve maalesef bütçesi açıklanmadı. Eylemin şemsiye adı Roman, açıklanması öngörülen bütçe dezavantajlı başlığında çıkacak. Bu bakış açısı spesifik yaklaşımı içermediği gibi bazı bakanlıklarımızın Roman ibaresini önceki yıllardaki raporlamalarında ve web sitelerinde kullanmaktan da geriye düşen bir yaklaşım var. Devlet adına dilenen özür ve ardından gelen Roman açılımının altının dolması ile ilgili kurumlarımız sizin Romanlar üzerindeki hasletinizi yeterince içselleştirmediğini düşünüyoruz. Biz Romanlar ile ilgili çalışmaları sorarken kurumlar bize tüm kırılgan gruplara yaptıkları çalışmaları anlatıyor o zaman Roman açılımı sığ kalıyor. Dolayısı ile bu konularda çeşitli bölgelerden deneyimli yaklaşık 10 Roman STK ile ile butik bir toplantı yapılmasını ve uygulamadaki aksaklıkları bizzat size aktarmak istiyoruz.\"

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