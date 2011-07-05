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Politika

Romanlar, CHP'nin kapısını çaldı

Romanlar yeni Anayasa çalışmasında unutulmamak için CHP’nin kapısı çaldı.

05 Temmuz 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA


Romanlar yeni Anayasa çalışmasında unutulmamak için CHP’nin kapısı çaldı. İzmir Roman Derneği Başkanı Abdullah Cıstır,  eski AİHM yargıcı, İzmir milletvekili Rıza Türmen’e çalışma hayatından,  sosyal alanda maruz kaldıkları sorunlara ilişkin bilgi verdi. Yapılacak yani anayasada ayrımcılığın önlenmesi için  ‘dezevantajlı grup”  tanımı konulmasını istedi.  “Kamu kurumlarında çalışan Roman sayısı bir elin parmaklarını geçmez” diyen Cıstır,  sözlerine somut örnek olarak TBMM ‘yi gösterdi. “TBMM’de 5 bine yakın personel çalışıyor. Neden hiç Roman yok”.

Türmen:  Ayrımcılıkla Mücadele Yasası çıkarılmalı


Romanlar ve diğer grupların sorunlarını, Türk hükümetinin izlediği politikaları AİHM penceresinden de değerlendiren CHP’li Türmen’e göre,  çözüm için yeni bir yasa şart.   “Ayrımcılıkla Mücadele Yasası” çıkarılmalı.  Bir etnik gurubun,  ırkın diğeri üzerinde egemenlik kurarak yaptığı  ‘nefret’ söylemi’ yok edilmeli.


Türkiye’de toplumun giderek muhafazakarlaştığı, bunun da  ‘farklılıklara’ tahammülsüzlük artırdığı’ tespitini yapan Türmen,  “Türkiye’de Romanların problemli var. Alevilerin, eşcinsellerin,  Müslüman olmayan Hristiyanların da problemleri var.  Kimse,  farklı bir oluşuma tahammül edemiyor”.


Sulukuye’yi yıkıp başka yere tıkıldılar


 “ Romanlara yönelik genel bir ayrımcılık var” diyen Türmen,  Sulukuye’yi yıkarak bir kültür ortadan kaldırıldı. İstanbul’da başka yerlere tıkıldılar” dedi. Türmen,  AİHM kararlarında  ‘Romanların geleneksel yaşam tarzına saygı” ifadesinin yer aldığını hatırlattı.


İşte Romanlara göre birebir yaşadıkları sorunları:  


-Çalışma hayatında istenmiyorlar. Kamu kurumlarına ‘engelliler’  işe alınırken kimsenin aklına  Romanlar gelmiyor.

-Bu nedenle,  engellilere tanınan haklar Romanlar için de geçerli olmalı.

-Eğitimde fırsat eşitliği tanınmalı.  Devlet Romanlara daha fazla ilgi  göstermeli.

-Romanlar, her alanda kendilerini daha fazla ifade etmek istiyor. Ancak,  tüm yollar kendilerine kapalı. Her kademede  ‘ayrımcılık’ yaşıyorlar. 

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