-ROMANLAR AK PARTİ'DE BULUŞTU ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Romanların, birçok kişinin, birçok kesimin bu ülkenin birliğine, dirliğine göz dikenlerin çok çok fevkinde onurlu, şerefli insanlar olduğunu'' söyledi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 20 ilden gelen Roman dernek ve federasyon yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı görüşmelerin ardından açıklama yapan Çelik, 2011 yılın ilk haftasında Romanlarla olmaktan memnuniyetini dile getirerek, yeni yılın barış, huzur, tüm dünya insanları açısından mutluluk, Roman vatandaşlar açısından da sorunlarına çözüm yılı olmasını temenni etti. 2009 yılı aralık ayında Romanlarla toplantı yaptıklarını hatırlatarak, Romanların sorunlarına yönelik sürecin ilk adımını orada attıklarını ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplumda sosyal kesimlerin problemlerine çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Çelik, Romanların da toplumun en dezavantajlı kesimini oluşturduğunu, adeta ''uçurumun kenarında'' olduklarını belirtti. Çelik, Romanların İstanbul'daki toplantıda hem kendilerine hem de geçmiş siyasetçilere ders olacak nitelikte sözler söylediklerini, bu ifadelerin kitapçık haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtıldığını bildirdi. Romanlarla yapılan toplantıları ''laf olsun, ağızlarına bal çalınsın'' diye yapmadıklarını söyleyen Çelik, Romanların soğuklarda kalabalık nüfusla nasıl yaşadıklarını bizzat deneyerek gördüğünü anlattı. Çelik, ''Bu vahim tablo, hiçbir vatandaşımızın kaderi olamayacağı gibi, Roman vatandaşlarımızın da kaderi olamaz, olmamalı. Siyasette amaç, insan merkezli yola çıkmaksa bu karanlık tablo Türkiye'ye yakışmamaktır'' dedi. Her vatandaşın ülkesine karşı sorumlulukları olduğunu dile getiren Çelik, vatandaşların hakları da sorumluluklarında olduğu gibi eşit olması gerektiğini söyledi. Avrupa'da Romanların yaşadıklarına da değinen Çelik, buralarda sırf Roman oldukları için sınır dışı edilme, fişlenme, adeta duvarlar örülerek izole edilme, hatta kısırlaştırılma gibi düşünceler bulunduğunu ifade etti. Çelik, ''Bu ayıp bütün dünya insanlarının ayıbıdır. Hem de insan hakları savunucularının çokça sesini yükselttikleri coğrafyalarda bunların duyulması bile insana ızdırap veriyor. Zaman zaman Roman çocukların engellilerle okutulması konusu gündeme geliyor'' diye konuştu. Strasbourg'da toplantı yaptıklarında birçok kişinin kendilerini tebrik ettiğini anlatan Çelik, 'yaptıkları çalışmalar konuşmalarda kalmasın' diye Başbakan Erdoğan'ın Romanlarla buluştuğunu dile getirdi. Bu toplantıda Başbakan Erdoğan'ın ''Özür dilenecek biri varsa o da Roman vatandaşlardır'' dediğini hatırlatan Çelik, bundan sonra valilere genelge gönderdiklerini söyledi. Çelik, alışkanlıklardan vazgeçilmesinin kolay olmadığını ancak Romanların da yükümlülükleri bulunduğu dile getirerek, sorunların çözümünde bir yılı biraz aşan bir sürede çok iyi bir noktaya gelindiğini ifade etti. -''BİRLİĞİN, BÜTÜNLÜĞÜN SEMBOLÜ...''- Eski mevzuatlarda kullanılan ''göçebe çingeneler'' gibi yüz kızartan tanımlamaların AK Parti döneminde çıkartıldığını belirten Çelik, 1934 tarihli İskan Kanunu'nun ''Türk kültürüne bağlı olmayanlar, anarşistler, göçebe çingeneler, casuslar ve memleket dışına çıkarılmış olanlar, Türkiye'ye muhacir göçmen olarak kabul edilemezler'' maddesini kaldırdıklarını söyledi. Çelik, ''Ben gezdim, gördüm; ay yıldızlı bayrak altında Türkiye'de olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan Romanlar şeref duyuyorlar. Bunu çok araştırmaya gerek yok. Bu ülkenin, bu bayrağın, birliğin, bütünlüğün sembolü ve aşığı insanlardır, Romanlar. Onun için bu ifadeler 2006 yılından itibaren mevzuattan çıkarıldı'' diye konuştu. Romanların kimlik sorununun da çözüm bekleyen başka bir konu olduğunu dile getiren Çelik, hiçbir ücret ödemeden kimlik kartı alma imkanı konusunda yetkililere talimat verildiğini anlattı. Romanların sağlıklı bir ortamda yaşamaları için de çalışmalar yapıldığını, 8 bin 18 konutun bir kısmının inşaat, bir kısmının ihale, bir kısmının da proje aşamasında olduğunu bildiren Çelik, 8 bin 18 konutun yeterli olmadığını, arsa tesisi konusunun halledilmesi halinde bu sayının 18 bine hatta 58 bine çıkarılabileceğini belirtti. İllerde İş-Kur ve Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla eğitimler verildiğini hatırlatan, Roman gençlerin meslek sahibi olabilmeleri için buraya gitmeleri önerisinde bulunan Çelik, ''Kimse artık bu saatten itibaren ne Roman olduğu için bir utanma, bir sıkılma pozisyonunda olmayacaktır. Romanlar herkes gibi ve birçok kişiden, birçok kesimlerden bu ülkenin birliğine, dirliğine göz dikenlerin çok çok fevkinde onurlu, şerefli insanlardır'' dedi.