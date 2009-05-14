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Kültür-Sanat

Romandaki kötü karakter değiştirildi

Dan Brown’ın kitabından uyarlanan ‘Melekler ve Şeytanlar’ filmi daha yayınlanmadan tartışma yarattı.

14 Mayıs 2009 03:00

Dan Brown’ın kitabından uyarlanan ‘Melekler ve Şeytanlar’ filmi daha yayınlanmadan tartışma yarattı. 

Melekler ve Şeytanlar fragmanı - VİDEO

15 Mayıs Cuma günü Türkiye ve tüm dünyada gösterime girecek ‘Melekler ve Şeytanlar’ filmi, daha yayınlanmadan tartışma yarattı. Dan Brown’ın kitabında yer alan ‘Hassasin’ isimli Müslüman kötü karakter, İslam dünyasının tepkisini çekmemek için Danimarkalı kötü karakter olarak değiştirildi. Los Angeles Times gazetesi, “Melekler ve Şeytanlar’ın yapımcıları Müslüman teröristleri yumuşatıyor” diye tepki gösterdi. Da Vinci Şifresi’nden önce gelen ‘Melekler ve Şeytanlar’ filminin bütçesi büyük bir sır olarak saklanıyor.

İlk tahminlere göre filmin gösterime girdiği ilk hafta sonunda yalnızca ABD’de 70 ile 80 milyon dolar hasılat getireceği tahmin ediliyor. Dan Brown’ın ‘Da Vinci Şifresi’ kitabından aynı isimle uyarlanan ve 2006’da gösterime giren film 125 milyon dolara mal olmuş ve dünya çapında 750 milyon dolarlık hasılata ulaşmıştı.

Film Türkiye’de 187 kopya ile 355 salonda gösterime girecek.

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