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Politika

Roman vekilden AKP'li vekillere: Hani Romanları seviyordunuz!

Özcan Purçu: Elektrik yok, su yok, çocuklar çöpten besleniyor, hani Romanları seviyordunuz

08 Ocak 2016 11:51

Romanlarla ilgili girişimleriyle AKP milletvekillerinin de takdirini alan CHP'nin Roman milletvekili Özcan Purçu, soydaşlarının sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis Genel Kurulu'nun gündemine getirdiği araştırma önergesine iktidardan destek alamadı. Purçu, “Hani Romanları seviyordunuz! Neden hayır dediniz” sözleriyle tepki gösterdi.

Romanlarla ilgili girişimleriyle AKP’li milletvekillerinin de takdirini alan CHP'nin Roman milletvekili Özcan Purçu, soydaşlarının sorunlarının araştırılması amacıyla Meclis Genel Kurulu'nun gündemine getirdiği araştırma önergesine iktidardan destek alamadı.

Radikal’de yer alan habere göre, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, önceki gün araştırma önergesiyle ilgili Roman milletvekili Özcan Purçu’yu, “Tüm Roman kardeşlerimizle birlikte tüm Türkiye sizleri izliyor” sözleriyle kürsüye davet etti. “En önemli nokta Roman kardeşlerimizin barınma meselesi. Geçen gün de burada bas bas bağırdım ama önlem alamadığımız için, gene çadırda maalesef kötü yaşam koşulları sebebiyle Ezine’de bir kardeşimiz, 48 yaşındaki Ünzile kardeşimiz vefat etti. Bakın, işte yaşam şartlarımız” diyen Purçu, çadır fotoğraflarını kürsüden gösterdi. Purçu, “Geçenlerde dedim ki, ‘Romanları seviyor muyuz?’ Herkes ‘Seviyoruz’ dedi. Tamam, ne güzel. Ama dilde sevmeyelim, yürekten sevelim, gönülden sevelim, onlara da bir şeyler yapalım. Şu çadırda 6 aylık bebek öldü burada, 6 aylık bebek” açıklamasını yaptı.

AKP’li sözcünün ‘önerge aleyhinde’ söz almasına da sitem eden Purçu, “Aleyhimde ne konuşacaksınız arkadaşlar ya! 92 seneden beri ilk defa konuşmuşuz burada. Elektrik yok, su yok, çocuklar çöpten besleniyor” diye seslendi. Konuşmaların ardından önergenin AKP’lilerin oylarıyla reddedilmesine sinirlenen Purçu, ön sıraya yürüyerek AKP'lilere doğru, “Hani Romanları seviyordunuz! Neden hayır dediniz” diye bağırdı.

 

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