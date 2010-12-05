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Yaşam

ROMAN POLANSKİ'YE 6 ÖDÜL  TALLINN (A.A)

05 Aralık 2010 09:25

-ROMAN POLANSKİ'YE 6 ÖDÜL  TALLINN (A.A) - 05.12.2010 - Avrupa Film Akademesi'nin düzenlediği 2010 Avrupa Film Ödülleri, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.  Buna göre ünlü yönetmen Roman Polanski'nin siyasi içerikli filmi ''Ghostwriter'' en iyi film ödülünü aldı. Polanski'nin filmi, en iyi yönetmen, en iyi aktör gibi diğer 6 dalda da ödüle layık görüldü.  Polanski'nin filminde rol alan Ewan McGregor ''en iyi aktör'', Fransa'dan Sylvie Testud ise ''Lourdes'' filmindeki rolüyle ''en iyi aktris'' ödülünü aldı.   Akademi ayrıca İsviçreli aktör Bruno Ganz'a yaşam boyu onur ödülünü verdi. Besteci ve müzisyen Gabriel Yared ise ''The English Patient'' ve ''The Talented Mr. Ripley'' gibi film müzikleri nedeniyle ödüle layık görüldü. Semih Kaplanoğlu ''Bal'' filmi ile en iyi yönetmen dalında aday olmuş, ''Bal'' ayrıca en iyi film ve en iyi kamera dallarında da aday gösterilmişti. Fatih Akın'ın ''Soul Kitchen'' adlı filmi de en iyi film dalında aday olmuş, oyuncu Sibel Kekilli, ''Yabancı'' adlı filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında ödüle aday gösterilmişti. Roman Polanski'nin ''Ghostwriter'' adlı filmi 7 dalda ödüle aday gösterilmişti.

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