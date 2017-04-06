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Yaşam

Roman Polanski’nin tecavüz davası teklifi reddedildi

Roman Polanski’nin, 40 yıl önce adının karıştığı ve halen devam eden tecavüz davasının düşürülmesini talep etmişti

06 Nisan 2017 01:21

Yönetmen Roman Polanski, 40 yıl önce suçlandığı tecavüz davasının düşürülmesi için mahkemeye teklif verdi ancak mahkeme teklifi reddetti.

BirGün'de yer alan habere göre, Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski’nin, 40 yıl önce adının karıştığı ve halen devam eden tecavüz davasının düşürülmesi için yaptığı teklif, mahkeme tarafından reddedildi.

Jack Nicholson’un evinde 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan Polanski, 1978’de ceza kararı öncesi ABD’den kaçmıştı.

Fransa’da yaşamaya başlayan ve Fransız vatandaşı olan 83 yaşındaki yönetmenin avukatları, hapse girmeme garantisi alarak Polanski’nin 40 yıl sonra ABD’ye geri dönmek istediğini mahkemeye bildirdi.

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