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Spor

Roman Neustadler : "Galibiyetten başka birşey düşünmüyoruz"

"Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz" İstanbul(DHA) Fenerbahçeli futbolcu  Roman Neustadter, Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşması öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu

20 Ekim 2017 17:14

\"Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz\"

İstanbul(DHA) Fenerbahçeli futbolcu  Roman Neustadter, Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşması öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Kritik bir maç oynayacaklarını hatırlatan Neustadler,  \"Derbinin başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz\" dedi.
Galatasaray maçının önemini vurgulayan Rus futbolcu,  \"Bu hafta sonu oynayacağımız derbi karşılaşması için çok büyük heyecan duyuyorum. Takım da aynı heyecanı yaşıyor. Sokağa çıktığınızda taraftarların gözlerinde de
bu heyecanı görebiliyorsunuz. Onlar da bu derbinin önemini size hissettiriyorlar. Bu karşılaşmanın başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz. Çok çalışıyoruz ve umuyorum saha içinde en iyisini sergilemeyi başarırız\" dedi.
Galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini belirten Neustadter, \"Ligin şu anda lideri konumundalar ve bunu gayet iyi bir şekilde hepimiz biliyoruz. İyi oynayan bir takım ve yeni bir takım kurdular. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız. Özellikle de son karşılaşmada iyi bir performans sergilemeyi başardık. İyi bir maçı ve güzel bir galibiyeti geride bıraktık. Umuyorum istediğimizi alıp döneriz, oradan.\" şeklinde konuştu.
Saha içinde takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen  Roman Neustadter, \"Kendimi iyi hissediyorum. Ben her zaman takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Hocamız her geçen gün bize çok büyük güven aşılıyor. Gerek bana gerekse de takım arkadaşlarıma bu güveni hissettiriyor. Sezonun şu an için kendi açımdan gidişatından mutluyum. Umuyorum geçtiğimiz hafta başladığımız galibiyetleri sürdürebiliriz. Takım için en iyisi olsun, ben sadece bunu diliyorum.\" diyerek sözlerini noktaladı.

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