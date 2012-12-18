Roman mahallesinde yapılan tez çalışması tepkiye neden oldu

Yalova'daki bir okulda öğrencilere verilen dini soruları içeren anket, Roman vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Müfettiş Hamdi Girgin İlköğretim Okulu'nda, Roman öğrencilere, içerisinde dini sorular yer alan anket dağıtıldı. Öğrencilerden, bu anketleri velilerine verip doldurmaları istendi. Anket, Romanlar'ın yoğun olduğu Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki velilerin tepkisine neden oldu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sağlam ile Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Taşyürek'in isim ve imzasının yer aldığı ve tez çalışması olduğu bildirilen anket çalışmasında Romanlar'a, 61 farklı dini soru yöneltildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yalova Romanlar Derneği Başkanı Necdet Karabulut, anketin sadece Romanlar'a yönelik olmasının bir ayrımcılık ve dinsizlikle itham olduğunu söyledi. Anket soruları karşısında büyük şaşkınlık duyduklarını kaydeden Necdet Karabulut, şöyle dedi: "Bu soruları hazırlayanların şüphesi mi var? Bizim dinimiz belli; İslâm. Mezhebimiz; Hanefi, Peygamberimiz Hz. Muhammed, kitabımız da Kuran'dır. Bu soruların bize yöneltilmesi mahallemizde yaşayan Romanlar'ı rencide etti. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Niye bu sadece Romanlara yönelik yapılıyor? Neden, Aleviler, Kürtler, Gürcüler'e değil de bize. Türkiye'de yaşayan bir sürü etnik grup var. Halkımız tepkili bu konuda. Dernek olarak onları yatıştırmaya çalışıyoruz. Bu nereden icap etti. Bize bu soruları yönetmekteki amaç neydi?"

Anket ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve konunun, bakanlık tarafından araştırılmasını istediklerini belirten Karabulut, şöyle konuştu: "Biz bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bunun bakanlıkça araştırılmasını istiyoruz. Böyle sorularla rencide edilmek istemiyoruz. Burada bir önyargı var. Türk vatandaşların da böyle bir imajımız varsa kalkmasını istiyoruz. Bu bizi çok üzdü. Bizim için vatan, din, namus çok önemli. Çok rahatsız oluyoruz. Çünkü biz dinimize bağlıyız. Ne demek yani 'Allah'ı kabul ediyor musunuz?' diyorlar. Bu sadece Yalova'yı bağlayan bir şey değil. Bu tüm Türkiye'de yaşayan Romanlar'a karşı yapılmış bir hakarettir. Biz bunu bir hakaret olarak algılıyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunun için bir açıklama bekliyoruz. Bizim dinimizi sınıyorlar. Benim 6 tane çocuğum var, hepsi Kuran-ı hatim etti. Bunu sokakta cahil bir insanın ağzından duysam bile aynı tepkiyi gösteririm."

Anket çalışmasında adı yer alan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi, aynı zamanda Yalova'daki ilköğretim okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Ayşe Taşyürek, devlet memuru olduğu için herhangi bir açıklama yapmayacağını ve anketin, Yalova Valiliği oluru ile okulda öğrencilere teslim edildiğini bildirdi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yaşar Aydınlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yaptğıı anketin Romanlar'ı çok daha iyi tanımayı hedeflediğini söyledi. Anketteki konunun insan olduğunu belirten Prof.Dr.Aydınlı, "Bu çalışmada kesinlikle art niyet yoktur. Herkes Romanlar'dan bahçesiyor. Neye inanıyor, nasıl yaşıyorlar, neye tapıyorlar diye. Çalışma onların tanınması için iyi niyetle maksatsız olarak gerçekleştirilmek istenmiştir. İnsanların inançları ve düşünceleri bizim yaptığımız bilimsel çalışmaları etkilemez, bağlamaz" dedi.



"Sayın Hanımefendi ve Beyefendi;



Bu anket sorulan bilimsel bir araştırmaya veri elde etmek için hazırlanmıştır. Sizden isim, soy isim, adres bildirmeniz istenmemektedir. Amacımız 'Romanlar'ın, çocuklarına nasıl bir ortamda ve hangi şekillerde dini eğitim verdiklerini tespit etmektir. Sizden aldığımız bilgilerin değerlendirmelerini yaparak bilimsel sonuçlara ulaşmak ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri ortaya koymak bu çalışmanın temel hedefidir. Soruları dikkatle okuyup, görüş ve durumunuzu yansıtan şıkkı işaretlemede göstereceğiniz dikkat, bizi bu hedefe ulaştıracaktır. Anket için zaman ayırıp, görüş ve fikirlerinizi bizimle paylaştığınız ve katkılarınız için sizlere şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla..." sözleriyle başlayan anketteki bazı sorular ve seçenekleri şöyle:

Allah'ın varlığına ve birliğine inanır mısınız?



Evet, Allah'ın varlığına ve birliğine de inanırım.



Evet, Allah'ın sadece varlığına inanırım.



Hayır, Allah'a inanmam.



Hz. Muhammed (s.a.v.)in hak peygamber olduğuna inanır mısınız?



Evet, Hz. Muhammed'i hak peygamber olarak görürüm. Hakkında bilgi sahibiyim.



Evet, Hz. Muhammed'i hak peygamber olarak görürüm. Fakat hakkında bir bilgim yok



Hayır, Evet, Hz. Muhammed'i hak peygamber olarak görmüyorum.



Erkek çocuğunuza sünnet töreni yaptınız mı?



Evet yaptırdım.



Hayır, Çünkü Erkek çocuğum yok.



Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirmedim. Çünkü yaşı uygun değil.



Hayır, erkek çocuğumu sünnet ettirtmeyeceğim



Bu konuda yorum yapmak istemiyorum



Oruç tutar mısınız?



Ramazan'da ve özel gün ve gecelerde oruç tutarım. ;



Sadece Ramazan'da oruç tutarım.



Ramazan'da bazen oruç tutarım.



Hiç oruç tutmadım.



Bu konuda hiçbir fikrim yok



Gusül abdesti alır mısınız?



Evet, gusülsüz dolaşmam.



Evet, Ara sıra gusül abdesti alırım.



Hayır, hiç gusül abdesti almam.



Elbiselerinizin temizliğine dikkat eder misiniz?