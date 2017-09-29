Roman dernek başkanı: Rol modelimiz maalesef Kibariye

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Roman vatandaşların müzikle ilişkilendirilmesinin kendilerini geri plana ittiğini belirterek, \"Türkiye\'de Romanlar için rol model örneği üzülerek ifade ediyorum ki, bir Darbukacı Bayram bir de şarkıcı Kibariye, başka bir şey yok\" dedi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği\'nin, Edirne Valiliği desteği ile hazırladığı Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mali Yardımlar Dairesi\'nin, \'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi\' hibe programı kapsamında \'Güvenli Yarınlar\' projesinde, çoğunluğu Roman olan katılımcılara yönelik Mikro Kredi Bilgilendirme toplantısı ve rol model etkinliği yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikte projenin tamamlanmasıyla birlikte KOSGEP projelerinden bireylerin nasıl faydalanması noktasında KOSGEP uzmanları eğitimler verdi. Eğitim seminerinin ardından rol model etkinliğine geçildi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, programa 80 yaşındaki annesi Ganime Şallı\'yı rol model olarak getirdiğini belirterek, Romanların müzikle ilişkilendirilmesinden dolayı kendilerinin rahatsız olduklarını söyledi. Şallı, \"Türkiye\'de Romanlar için rol model örneği üzülerek ifade ediyorum ki, bir Darbukacı Bayram bir de şarkıcı Kibariye başka bir şey yok. Biz aslına bakarsak Romanların müzikle ilişkilendirilmesini de pek hoş karşılamıyoruz. Romanların müziğe olan yatkınlıkları vardır ama her Romanı müzisyen şeklinde ifade etmek çok yanlış bir anlam taşıyacaktır. Biz burada bugün bir örnek rol model olarak değerli annem Ganime Şallı\'yı konuşmacı olarak davet ettik\" dedi.

Şallı\'nın konuşmalarının ardından 1984 yıllında kasaplardan topladıkları kemikleri İstanbul\'a götürüp satarak hayatını kazanan ve sonunda emekli olan Ganime Şallı, \"40 sene çalıştık. Çocuklarımı hırsız yapmadım. Yokluk halimle okuttum. Her akşam onlara ders veriyordum. Okuyun evladım hayatınızı kazanın dedim. Devlete vergilerimi verdim, yokluk içinden buralara geldim. Çok şükür ben de emekli oldum. Benim çocuklarım kimselere muhtaç olmadı. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Hala çocuklarıma yük olmuyorum. Sanayilerden, kasaplardan kemikler toplayıp sattım\" diye konuştu.



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