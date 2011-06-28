-ROMAN AİLE SOSYETİK YAŞAMDA EDİRNE (A.A) - 28.06.2011 - Salih Baran - Bir televizyon kanalında yayınlanacak ''Ters Yüz'' adlı yarışma programının formatı gereği Edirne'de yaşayan Çeribaşı Fikri Ocak ve ailesi İstanbul'da lüks içinde yaşamaya başlarken, İstanbullu Dede aile de Edirne'deki Roman mahallesindeki bir eve yerleşerek yeni bir hayata adım attı. TRT ekranlarından önümüzdeki günlerde yayınlanmaya başlanacak yarışma programının formatı gereği İstanbul'da yaşayan bir aileyle yer değiştiren Roman Ocak ailesi, 4 gün boyuca İstanbul'un Bostancı semtinde yaşayacak. Ocak ailesinin yer değiştirdiği Dede ailesi de, Edirne'de Ocak ailesinin evinde yani Roman Mahallesi'nde yaşamını sürdürecek. Yarışmada yaşamı ''ters yüz'' olan Roman Fikri Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki geçici hayatına alışmaya çalıştığını bildirdi. Eşi Rüküş ve oğlu Emir Emre Sadık'la birlikte yer değiştikleri Dede ailesinin evinde yeni yaşamlarına alışmaya çalıştıklarını belirten Ocak, ''Sosyetik bir yaşamdayım, para versem böyle güzel yaşayamazsın. Anlıyor musun? Boğazda turlar falan, her şey çok güzel. Anlayacağın yaşıyoruz. Medeni bir insan oldum. Ama Edirne burnumda tütüyor. Bülbülü altın kafese de koysalar, hani demiş ya vatanım diye, bende illaki Edirnem diyorum'' dedi. Çeribaşı Ocak, ailece tango, plates yaparak, tenis oynayarak, zaman geçirdiklerini kaydetti. -İSTANBUL'DAN EDİRNE'DEKİ ROMAN MAHALLESİ'NE- Bostancı'dan Roman Mahallesi'ne gelerek Ocak ailesinin evine yerleşen Nejla Dede, oğlu Umut Es ile Nejla Dede'nin ağabeyi Rasim Dede ve yeğeni Hazal Dede de, Romanların farklı yaşamına alışmaya çalışıyor. Format gereği Çeribaşı Fikri Ocak'ın yerine geçen Umut Es, güne at arabası kullanarak ve kahvehanede Romanlarla sohbet ederek başladı. Romanlarla birlikte kurbağa toplamaya da dayısı Rasim Dede ile birlikte giden Umut Es, diğer Romanlardan kurbağa yakalamayı öğrendi. ''Ters Yüz'' yarışmasının ikinci yönetmeni Ragıp Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının ''başka birinin hayatını yaşamanın neler hissettirdiğini'' yarışmacılara anlatmak olduğunu söyledi. Çekimler sırasında ailelere çok fazla müdahale etmeyerek objektifliği koruduklarını belirten Türk, ''Yarışma programından daha çok ailelerin yerlerini değiştirip, birbirlerinin hayatlarını yaşamalarını öğrenmelerini istiyoruz. Çekim esnasında çok fazla müdahale etmiyoruz. İlginç bir konu, 4 gün boyunca başka bir hayat yaşıyorlar'' dedi. Rasim Dede ise ömrü boyunca yaşayamayacağı bir hayatı yaşadıklarını, farklı bir deneyim olduğunu kaydetti. ''Ters Yüz''ün 5 Temmuz'da TRT ekranlarından izleyicinin beğenisine sunulacağı öğrenildi.