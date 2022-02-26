Roman Abramovich, Chelsea'nin yönetimini devretti!

Premier Lig devi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini yine kulübe bağlı olan Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine devrettiğini açıkladı.

Rus milyarder, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiliz futbolunda tepkilerin odak noktası haline gelmiş ve hakkında kulübü satılığa çıkardığına yönelik haberler çıkmıştı.

Abramovich, Chelsea'nin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla kulüp yönetimini devrettiğini duyurdu.

Kulübün resmi sitesindne yapılan açıklamada "Yaklaşık 20 yıldır sahibi olduğum Chelsea'de daima kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmayı sürdürüyorum. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum" ifadeleri yer aldı.

Abramovich, Chelsea'yi Putin'in talimatıyla mı satın aldı?

Roman Abramovich, Rusya'nın en zenginlerinden biri ve Putin'e yakınlığıyla tanınıyor. Abramovich, Chelsea'nin yanı sıra özel yatırım şirketi Millhouse LLC'nin de sahibidir. 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından servetini petrol yatırımlarıyla inşa etti.

Abramovich, Haziran 2003'te Chelsea'yi satın aldı ve yatırımlarıyla kulübü Avrupa futbolunun en başarılı takımlarından biri haline getirdi.

Rus iş insanı, kulübü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla satın aldığı iddiasına yer verilen bir kitap nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açmıştı.

2018 yılında Abramovich, Birleşik Krallık'taki vizesini uzatmak için başvuruda bulunurken gecikmeler yaşadı ve sonunda başvurusunu geri çekti. Daha sonra İsrail pasaportu edinen Rus milyarder, Ekim 2021'de Londra'ya İsrail vatandaşı olarak giriş yaptı.