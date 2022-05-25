Roman Abramovich, Britanya devletinin şartlarını kabul etti; Chelsea'nin 4.25 milyar sterlinlik satışı tamamlandı

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Roman Abramovich'in Britanya devletinin şartlarını kabul etmesinin ardından Chelsea futbol kulübünün 4.25 milyar sterlinlik satışı tamamlandı.

Britanya Kültür Bakanı Nadine Dorries, salı günü devletin Chelsea'nin satışı için gerekli olan lisansı verdiğini açıkladı. Britanya, satışın yaptırım uygulanan Abramovich'e hiçbir şekilde kazanç sağlamayacağını belirtti.

Çıkan kararla birlikte Stamford Bridge'de yeni dönem başlayabilecek. Kulüp, artık Amerikan Los Angeles Dodgers beyzbol takımının sahipleri arasında olan Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyuma ait olacak.

Satış için ödenecek miktarın 2.5 milyar sterlini Londra, bu paranın Ukrayna savaşından etkilenenlere verileceğine ikna olana kadar bir banka hesabında duracak. Konsorsiyum, Premier Lig'de yer alan kulübe 1,75 milyar sterlin yatırım yapacağını, bu yatırımın kulübün stadyumu olan Stamford Bridge'i, eğitim akademisini, kadın futbol takımını ve kadın takımının stadyumu olan Kingsmeadow'u da kapsayacağını; Chelsea Vakfı'na da yardımların devam edeceklerini açıkladı.

Abramovich, Chelsea'ye verdiği 1.5 milyar sterlin krediyi geri istemediğini belirtti.