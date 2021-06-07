Roma'da otomatlardan pizza satışı başladı

Tıbbi cihaz satıcısı ve pizza girişimcisi olan Massimo Bucolo, Romalıların neredeyse her gün yediği geleneksel yemeği pizzayı otomatla kavuşturdu.

New York Times'ın haberine göre; Bucolo, tam olarak üç dakikada sıfırdan taze pizza yapan otomatını, özellikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dolayısıyla mekanların kapalı olduğu ve müşterilerin nispeten daha az seçici olduğu bu süreçte, Roma'nın pizza seven vatandaşlarının beğenisine sunuyor.

Eleştirmenler ve şehrin en eski pizzacılarından birinin sahibi Renzo Panattoni, otomat pizzasını geleneksellikten uzak buluyor ve küçümsüyor.

Ancak eleştirmenler ve pizza üreticileri, "Pizzacılarla rekabet etmeye çalışmıyorum, bir alternatif öneriyorum" diyen Bucolo'nun itfaiye kırmızısı otomatının eğlenceli bir yönü olduğunu göz ardı ediyor olabilir.

İki bilgisayar teknolojisi çalışanı, otomata giderek makineyi inceledi ve yemek yedi. İki genç adam, makinenin çalışmasını cam bölmelerden izlerken süreci telefonlarına kaydetti.

Bucolo, "Ben buna merak pizzası diyorum. İnsanlar sadece denemek isteseler bile satın alabilirler. Çünkü çok daha ucuza mal oluyor" dediği pizzalarını ortalama 4 Euro'dan satıyor.

Otomat makinesinin müdavimlerinden Virginia Pitorri, küçük kızı Ginevra'nın bu deneyimden keyif aldığını söyleyerek, "Makineyi izlemeyi seviyor, onun için eğlenceli" dedi.

Otomat pizzasını deneyimleyenlerden Dario Cuomo ise pizza hakkında "Bir robot tarafından yapıldığı düşünüldüğünde hiç de fena değil" ifadesini kullandı.

Makineden pizza almanın hem eğlenceli hem de lezzetli olduğunu savunan Bucolo, müşterilerinin onu yalnız bırakmayacağını söylüyor ve gece boyunca ulaşılabilir olduğu için pizzasını, şehrin geri kalanı uyurken çalışan taksi şoförlerine benzetiyor.