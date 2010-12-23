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Yaşam

ROMA'DA TURİSTLERE VERGİ GELİYOR ANKARA (A.A)

23 Aralık 2010 20:51

-ROMA'DA TURİSTLERE VERGİ GELİYOR ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında yer alan Roma'da tatil yapmak isteyenlerden artık günlük vergi alınacak. İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, 1 Ocaktan itibaren Roma'da konaklamak isteyen  turistler, 1 ila 3 avro günlük vergi ödeyecek. Belediye meclisinin aldığı karara göre, ödenecek vergi miktarı konaklama şekline göre değişecek. Her yıl milyonlarca turist çeken tarihi kentteki 4-5 yıldızlı otellerde kalanlar günlük 3 avro, kamp alanlarında kalanlar ise 1 avro kadar günlük vergi ödeyecek.  Tiber Nehri'nde tekne turuna çıkan ya da şehir turu yapan otobüslere binen ziyaretçiler de vergi uygulamasına dahil olacak.  10 yaşından küçük çocukların ise muaf tutulduğu vergi, doğrudan konaklanan tesisler tarafından tahsil edilecek.

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