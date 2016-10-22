Roma'da Müslümanlar protesto için Kolezyum'un önünde namaz kıldı

İtalya'nın başkentinde bir grup Müslüman, mescitlerinin kapatılmasını protesto etmek için kentin simgelerinden Kolezyum'un önünde namaz kıldı.

Bangladeş asıllıların mensubu olduğu bir dernek tarafından düzenlenen etkinliğe İtalyan basınındaki haberlere göre yaklaşık 2000 kişi katıldı.

Daha önce de 3 ayrı meydanda namaz kılarak tepkilerini gösteren grup, gösterilerin son ayağında mekan olarak antik Roma'dan kalma Kolezyum'un (Flavium Amfitiyatrosu) önündeki Konstantin Kemeri'nin bulunduğu meydanı seçti.

Müslümanlar, mescit olarak kullandıkları binaların İtalyan devleti tarafından yasa dışı oldukları gerekçesiyle kapatılmasını protesto etti. Namazın ardından yapılan açıklamalarda İtalyan hükümetine ve Roma kent yönetimine Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilecekleri mekanlar açmaya izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Roma'da resmi olarak cami statüsünde bir tek Büyük Cami bulunuyor. Batı Avrupa'nın en büyük camisi olarak nitelenen Roma Büyük Camii'nin 12 bin kişilik kapasitesi bulunuyor. Ancak kentin uzak mahallelerinde yaşayan Müslümanların ve farklı etnik kökenlerden gelen göçmenlerin, depo, spor salonu, garaj, mağaza gibi binaları mescit olarak kullanmasına sıklıkla rastlanıyor. Yetkililer yasalara aykırı olması ve denetimsizlik nedeniyle güvenlik riski yaratabileceği gerekçesiyle bu gibi mekanları kapatıyor.

Son olarak geçen ay Centocelle mahallesinde Bangladeşlilerin mescit olarak kullandığı bir deponun kapatılmasının ardından bazı Müslümanlar protesto amacıyla Cuma namazlarını meydanlarda kılmaya başladı.

Gösterileri organize eden Dhuumcatu derneğinden yapılan açıklamada "İdabet yerlerimizin yasa dışı olarak damgalanıp kriminilize edilmesinden bıktık. Bu yüzden 'Camileri kapamak ibadet etmeyi durduramaz' mesajı vermek için bugün kentin sembol yapısının önünde toplandık" denildi. Derneğin açıklamasında "ibadet özgürlüğünün anayasal bir hak" olduğuna dikkat çekilerek kent yönetimine Müslümanlara çözüm önerisi sunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Roma Büyük Camii, meydanlarda namaz kılarak protesto etme biçimini desteklemediklerini açıkladı. Büyük Cami sözcüsü Omar Camiletti bir radyo kanalına yaptığı açıklamada "Roma bizim kentimiz ve Roma'nın imajına zarar verilmesi bizi de yaralar. Müslümanlara, 'eğer bir Hıristiyan sizin için sembolik önemdeki bir mekanda gösteri yapmaya kalksa nasıl tepki verirdiniz?' diye soruyorum" dedi.