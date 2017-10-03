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Dünya

Roma'da Koleyzum’un en üst katları ziyarete açılıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Roma’nın antik amfi tiyatrosu Kolezyum’un şimdiye kadar ziyaretçiye açık olmayan en üst katı İtalya Kültür Bakanı Dario Francheschini’nin katılımıyla halka açılıyor

03 Ekim 2017 20:50

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Roma’nın antik amfi tiyatrosu Kolezyum’un şimdiye kadar ziyaretçiye açık olmayan en üst katı İtalya Kültür Bakanı Dario Francheschini’nin katılımıyla halka açılıyor.

Antik Roma döneminde sahneye uzak olmaları nedeniyle en ucuz koltukların olduğu ve şehrin en fakirlerinin oturduğu bu katlarda, dünyanın dört bir yanından Roma’ya gelen milyonlarca turist şehir manzarasını izleyebilecek.

Yeni restore edilen dördüncü ve beşinci katlarında 1 Kasım tarihinden itibaren rehberli turlara başlanacak. Her biri 25’erli gruplar halinde gerçekleşecek bu ziyaretlerde daha önce turistlerin hiç görmediği bir bağlantı geçidi de gösterilecek. (Fotoğraflı)

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