Roma'da evlenen Sivas'ta boşanıyor, hızlı karar isteyen davasını küçük şehre taşıyor

Büyük şehirlerde mahkemelerde ve tüketici hakem heyetlerinde biriken dosyalar yıllardır herkesin malumu. İstisnalar sayılmazsa büyük şehirlerde açılan davaların sonuçlanması için 1-2 yıllık süre bile çok iyimser kalabiliyor. Her davada olmasa da özellikle, boşanma ve iflas erteleme davaları ile tüketici hakem heyeti şikâyetlerinde hızlı sonuç almak isteyenler ise soluğu Anadolu’nun küçük şehirlerindeki mahkemelerde ya da heyetlerde alıyor. Avukatlar, son yıllarda popüler olan yurt dışı evliliklerinin Anadolu’nun küçük şehirlerinde noktalandığını belirtiyor. İsmini vermek istemeyen bir avukat ise, her ay Bingöl'de işlem yapmak üzere İstanbul'dan 500 dosya aldığını söyledi.

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre hukukçular, küçük illerde davaların azlığı nedeniyle çok daha kısa zamanda sonuca ulaşıldığını söylüyor. Hal böyle olunca da magazin sayfalarından ya da programlarından Roma’da, Paris’te evlendiğini öğrendiğimiz birçok ünlünün sessiz sedasız Sivas’ın ya da Diyarbakır’ın küçük bir ilçesinde boşandığını duyuluyor. Elbette ünlüler bunu biraz da magazin basınından uzak kalmak adına yapabiliyor ancak avukatlar özellikle beyaz yakalı çalışanların da anlaşıp bu yolla boşandığını söylüyor. İşin ekonomi tarafına gelince; özellikle son günlerde sıkça duyduğumuz iflas erteleme kararlarının birçoğunun küçük illerin mahkemelerinden alındığını hem avukatlar hem bankacılar söylüyor.

Öte yandan 2012’de 446 bin olan tüketici hakem heyeti başvurusu 2015’te 3 milyonu aşınca özellikle büyük şehirlerde hakem heyetleri kararı ile paranın geri alınabilmesi 1-1.5 yıla ulaştı. Hal böyle olunca vatandaş 1-2 ay içinde sonuç aldığı Anadolu’ya koştu.

İflas erteleme için şehir değiştirip 1 günde karar alıyorlar

Hızlı karar almak için küçük illere koşturan bir diğer kesimin ise son günlerde çok gündemde olan iflas erteleme isteyen şirketler olduğu belirtiliyor. Hukukçular, en az 3 ay, ortalama 1 veya 1.5 yıl sürmesi beklenen iflas erteleme kararlarının bazı mahkemelerden 1 günde çıkarılabildiğini, bunun için de bazı şirketlerin kolay iflas erteleme alındığı için merkezlerini bir gecede başka şehirlere taşıdığını ve o ilde iflas erteleme talebinde bulunduğunu belirtiyor. Bilindiği gibi iflas ertelemeyi alan şirketlerden başta bankalar ve finans kurumları olmak üzere alacaklıları 1 yıl süre ile talepte bulunamıyor

“Bingöl’e İstanbul’dan her ay 500 tüketici dosyası alıyorum”

Geçmişe dönük 10 yıl için bankalardan kredi kullananların dosya masrafı ve komisyonları geri alması imkânının ardından tüketici hakem heyetlerine başvurularda patlama yaşandı. Öyle ki, 3 yılda 6 kat artan başvuruların sayısı 3 milyonu aştı.

Hal böyle olunca özellikle büyük şehirlerde hakem heyetleri kararı ile paranın geri alınabilmesi 1-1.5 yıla ulaştı. Oysa Anadolu’daki küçük şehirlerde bu karar 1 ay içinde alınıyor.

Bu durumu öğrenen bir çok büyükşehirli de soluğu küçük şehirlerin tüketici hakem heyetlerinde alıyor. Bu şehirlerde temasa geçtikleri avukata vekâletnamelerini veren vatandaşlar, 1-2 ay içinde çıkan hakem heyeti kararı ile parasını büyük şehre göre çok daha önceden almış oluyor. Son 1 yıldır İstanbul’dan her 2 ayda bir bin dosyaya yakın vakayı Bingöl’de hakem heyetine sunduğunu söyleyen Bingöllü ismini vermek istemeyen bir avukat, burada heyetin kararı çok daha kısa sürede aldığını ifade ediyor.

Avukat, bölgede ve çevre illerde de birçok meslektaşının benzer şekilde çalıştığını belirtiyor.

Roma’da evlenip Sivas’ta boşanıyorlar

Küçük illere koşan bir diğer kesim ise anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler. Hukukçular, boşanmak için anlaşan özellikle beyaz yakalı çalışanların büyük şehirlerde zaman kaybetmemek için bu yolu tercih ettiğini belirtiyor. Avukatlar, son yıllarda moda olan yurtdışı evliliklerin bir çoğunun küçük şehirlerdeki mahkemelerde noktalandığını kaydediyor.

Çiftler kendi aralarında anlaşsa da büyükşehir mahkemelerindeki dosya sayısının fazlalığından dolayı kararların ve verilen günün biraz uzadığını dile getiren hukukçular, hal böyle olunca da büyük şehirde yaşayan birçok çiftin, küçük şehirlerdeki mahkemelere koştuğunu ve buradan kısa sürede sonuç aldığını vurguluyor. Bu kervana ünlülerin de katıldığı biliniyor. Son olarak geçtiğimiz dönemde Almanya’da evlenen ünlü popçu Murat Boz ve Eliz Sakuçoğlu’nun, Diyarbakır’ın küçük ilçesi Hazro’da anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıkmıştı. Ünlülerin bu yolu biraz da magazin basınından uzak kalmak adına da izlediği ifade ediliyor.