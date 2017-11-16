Roma’da bozuk para devrimi: “Dilek” paralarına belediye el koyacak

Esma Çakır / Roma, 16 Kasım (DHA) - Yüklü bir borcun altında olan Roma Belediyesi, başkentin simgelerinden Trevi Çeşmesi’ne \"dilek dileyerek\" atılan ve hayır kurumlarına bağışlanan bozuk paralara el koyma kararı aldı.

İtalyan basını bu haberi “bozuk para devrimi” olarak niteledi.

İspanyol Merdivenleri’ndeki Barcaccia ve Navona Meydanı’ndaki Bernini’nin eseri olan Dört Nehir çeşmeleri de dahil olmak üzere bir açık hava müzesi olan Roma’daki tarihi eserlerin havuzlarına dileklerin gerçekleşmesi niyetiyle atılan paralar, kentteki kültürel mirasın korunması için harcanıyor.

Trevi Çeşmesi ise bir istisna. Şehri ziyaret eden milyonlarca yerli ve yabancı turist, gerçek aşkı bulmak ya da buraya tekrar gelebilmek temennisiyle bu tarihi yapının havuzuna bozuk para atıyor.

Birçok aşk filmine konu olduğu için Türkçe\'de “Aşk Çeşmesi” olarak anılan Trevi’ye sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin euro tutarında bozuk para atıldı.

Trevi’nin havuzundaki madeni paralar, Caritas (Sadaka) vasıtasıyla yardıma muhtaçlara ulaştırılıyordu.

Türkiye’de de faaliyet gösteren Caritas, Katolik Kilisesi’ne bağlı etkili bir yardım kuruluşu ve belediyeyle yapılan anlaşma gereği tarihi havuzlardaki paraları 2001 yılından bu yana toplama yetkisine sahipti.

Belediyenin 7 milyar euro borcu var

Ancak alınan yeni bir karara göre Trevi’nin geliri, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren doğrudan belediyenin kasasına gidecek.

Düzen karşıtı parti 5 Yıldız Hareketi üyesi Virginia Raggi’nin yönetimindeki Roma Belediyesi’nin 7 milyar euro civarında borcu olduğu belirtiliyor.

Roma merkezli İl Messaggero gazetesinin haberine göre; belediye bu geliri istediği gibi değerlendirecek. Ancak gazete bu gelirin, \"dayanışma ve sosyal yardım\" amaçlı kullanılabileceğine işaret ediyor.

Belediyede sadece tarihi havuzlardan toplanan bu paraların yönetimi için sosyal politikalar ile kültür departmanlarının koordinasyonunda bir çalışma grubu da oluşturuldu. Bu gelirin yönetimi, tamamen bu grubun inisiyatifinde olacak.

Belediye ile Caritas arasındaki anlaşmanın aslında 31 Ekim’de sona erdiği ancak beklendiği üzere bunun yenilenmek yerine sadece 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtiliyor.

Geçen yaz bir açıklama yapan Caritas yetkilileri, belediyeyle ilişkilerinin iyiliğinden bahsederek, anlaşmalarının uzatılacağından emin olduklarını ifade etmişti.

Caritas, Trevi’den elde edilen gelirin yüzde 40’ını İtalya’nın yardıma muhtaçlar için açılan ilk bedava süpermarketi L’Emporio della Soliderieta’ya, yüzde 25’ini özellikle göçmenlerin yoğunlukla gittiği aşevlerine, kalanını da evsizlere barınma imkânı sağlanan merkezlere aktarıyor.

Sabah erken saatlerde havuzdan çıkartılan bozuk paralar arasında, Avrupa Birliği (AB) ortak para birimi euro’nun yanı sıra, çok sayıda yabancı madeni para da bulunuyor.

Caritas, yaptıkları özel bir anlaşmayla bu paraları, o ülkelerin büyükelçiliklerinde euro’ya çeviriyor.

Bozuk para devrimi

Bazı haber siteleri bu haberi okuyucularına, “bozuk para devrimi”, “tarihi çeşmenin hazinesinin yönetimi el değiştiriyor” ve “(Virginia) Raggi’nin küçük hazinesi” gibi yorumlarla duyurdu.

1732’de yapımına başlanan, Nicola Salvi’nin tasarımı olan Trevi Çeşmesi, Roma’ya gelen turistlerin ilk uğrak yerlerinden.

Çeşmeden elde edilen gelir, Roma’daki Altemps Sarayı, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi ve Massimo Sarayı müzelerinin kazancının toplamından (1.1 milyon Euro) daha fazla.