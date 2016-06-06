Roma'da Beş Yıldız önde



Roma belediye başkanlığı seçimlerinde protesto hareketi Beş Yıldız'ın adayı Virginia Raggi, iktidar partisinin adayını geride bıraktı. Geçici sonuçlara göre Raggi oyların yüzde 36,7'sini alırken, Başbakan Mattio Renzi'nin başkanlığındaki merkez-sol Demokratik Parti'nin (PD) adayı Roberto Giachetti 23,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'lik oy oranını aşamaması durumunda ilk iki aday, 19 Haziran'daki ikinci turda yarışacak.

Roma'ya ilk kadın belediye başkanı

2009 yılında mizahçı Beppe Grillo tarafından kurulan Beş Yıldız Hareketi, yerleşik siyasi partilerdeki yolsuzluklara karşı çıkarak hem sağ, hem de sol seçmenden oy alıyor. Hareketin adayı 37 yaşındaki avukat Raggi, seçimleri kazanması durumunda aynı zamanda başkent Roma'nın ilk kadın belediye başkanı olacak.

Beş Yıldız, başkentte başarılı bir icraata imza atarak, ülke genelinde de hükümet edebileceğini kanıtlamayı hedefliyor. İtalya'da önümüzdeki yıl meclis seçimleri yapılacak.

İtalya'da pazar günü yaklaşık bin 300 kentte yapılan belediye başkanlığı seçimleri, Başbakan Renzi'nin iktidarı için bir sınav olarak görülüyor.