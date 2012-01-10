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Roma'da aşk tatili

Fransız sevgilisi Cesar’la Roma’da buluşan Beren Saat, dört günlük aşk tatilinin ardından yurda döndü.

10 Ocak 2012 02:00



T24- Fransız sevgilisi Cesar’la Roma’da buluşan Beren Saat, dört günlük aşk tatilinin ardından yurda döndü. Oyuncu, ilişkisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.




Milliyet'in haberine göre, Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen Beren Saat, Roma’dan küçük bavulu ve özenle sarılmış tablosuyla döndü. İki elinin parmaklarındaki yüzükler dikkat çeken oyuncu, önce muhabirlerin hatırını sordu, sonra da gülümseyerek poz verdi.  


”Sevgiliniz Cesar’la tatiliniz nasıl geçti?” sorusuna Saat, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Röportaj gibi oluyor. Kusura bakmayın” yanıtını verdi.  

Diğer soru, ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde başrolü paylaştığı Kıvanç Tatlıtuğ’la ‘Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?’ filminde oynayıp oynamayacağı üzerineydi. Saat, soruyu “Kesinleşen bir şey yok”   diye yanıtladı.


Taksiye binmeden önceyse “Uçakta benden daha ünlüsü var. Bence oraya gidin” diyerek tüyo verdi. Uçaktaki o ünlünün Cem Yılmaz olduğu öğrenildi.

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