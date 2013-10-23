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Dünya

Roma'da ABD-İsrail zirvesi

İtalya Başbakanı Netanyahu-Kerry görüşmesinin barış şehri olarak nitelediği Roma'da yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıklamıştı

23 Ekim 2013 18:04

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bugün İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. İkili Ortadoğu barış süreci, İran ve Suriye konularını ele alacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ortadoğu barış süreci, İran ve Suriye konularını konuşmak üzere dün akşam İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Kerry, bu sabah İtalya Başbakanı Enrico Letta tarafından kabul edildi.

İkilinin görüşmesinin başında basın mensuplarının birkaç dakika görüntü almasına izin verildi.

Letta-Kerry görüşmesinde, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'nın dünya genelinde tartışma konusu olan ve en son ABD ile Fransa arasında krize yol açan izleme faaliyetleri gündeme geldi.

İtalya Başbakanı Letta, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'den konuya açıklık getirmelerini talep etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile dün görüşen Letta, Netanyahu-Kerry görüşmesinin barış şehri olarak nitelediği Roma'da yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

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