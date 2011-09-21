-Roma Türk Film Festivali yarın başlıyor ROMA (A.A) - 21.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Roma Türk Büyükelçiliği'nin katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ve yarından itibaren 3 gün sürecek Roma Türk Film Festivali'nin onursal başkanı Ferzan Özpetek, "Türk filmlerinin İtalya'da gösterilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyız" dedi. Festivale ev sahipliği yapacak ''Casa del Cinema''da düzenlenen basın toplantısında konuşan Özpetek, uzun yıllardır istediği bir şeyi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Türk filmlerinin İtalya'da gösterilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyız" diye konuştu. Ferzan Özpetek, İtalyan basın mensuplarına Şener Şen ve Cem Yılmaz'ı, "Yanımda oturan bu iki beyefendiyle Türkiye'de bir restorana gitsek, çıkışta gazeteciler etrafımızı kuşatır. Çok başarılı aktörler. Burada rahat ediyorlar ve İtalya'ya yerleşmeyi düşünüyorlar" şeklinde espri yaparak tanıttı. Roma Türk Film Festivali'nin açılış filmi olan ''Av Mevsimi''nin başrol oyuncularından Şener Şen ve Cem Yılmaz da toplantıda kısa birer konuşma yaptı. Şener Şen, festivalde olmaktan ve sinemayı konuşmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti. Bir diğer başrol oyuncusu ve festivale katılan Hokkabaz filminin yönetmeni Cem Yılmaz da iyi bir filmin yapıldıktan sonra üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin tazeliğini korumasının kendileri adına bir şans olduğunu kaydederek, "Şimdi filmler bizim adımıza konuşacak. Onların başka bir ülkede başka bir seyirciyle buluşacak olması hakikaten insanı heyecanlandırıyor. Mesela burada gösterilecek filmimin üzerinden 6 sene geçmiş, tekrardan heyecan veriyor. İnsana güzel şeyler yaptığını hatırlatıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil de böyle bir festivalin 5-6 sene öncesinde yapılması gerektiğini söyleyerek, "Geç de olsa, olmamasından iyidir. Gecikmiş de olsa böyle bir festivalin yapılıyor olması güzel" şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdürrahman Çelik de Roma'da böyle bir festivalin düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk sinemasının Avrupa ve dünyaya çok iyi açıldığını ifade etti. Kültürlerin halk arasındaki en hızlı etkileşim aracının sinema olduğunu kaydeden Çelik, Türkiye'nin son 5 yıl içerisinde bunun farkına vararak, yeni bir adım attığını söyledi.