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Kültür-Sanat

“Roma-Türk Film Festivali” Başlıyor

“Roma Türk Film Festivali”; T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde ve Ferzan Özpetek’in onursal başkanlığında Eylül'de İtalya’da başl&

24 Ağustos 2011 03:00

T24-“Roma Türk Film Festivali”; T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde ve Ferzan Özpetek’in onursal başkanlığında Eylül'de İtalya’da başlıyor.


BATUR  FATİH  İLHAN
baturf@gmail.com # twitter.com/baturf

Gelenekselleştirilmesi hedeflenen 1. Roma Türk Film Festivali'nin,  Başkanlığını İtalyan Devleti onur nişanı sahibi yönetmen Ferzan Özpetek gerçekleştirecek. İtalyan otomotiv markası Lancia’nın katkılarıyla düzenlenecek olan Roma Türk Film Festivali’nin ilki, Yavuz Turgul'u, Şenerşen'i, Cem Yılmaz'ı ve de Okan Yalabık’ı ağırlıyor. Sinemaseverlerle perdelerini, Roma'da 22 – 25 Eylül arasında açacak.

Roma Türk Büyükelçiliği’nin de destekleriyle festivalin basın toplantısı 21 Eylül - Çarşamba, Casa del Cinema’da festival konuklarının katılımıyla gerçekleşecek. Festivalin açılış filmi; Yavuz Turgul’un yönetmenliğini yapmış olduğu, Şener Şen, Cem Yılmaz ve Okan Yalabık’ın başrollerini paylaştığı ‘Av Mevsimi’. Kapanış Partisiyse, 25 Eylül akşamı...


“Eyvah Türkler Geliyor!”

‘Roma Türk Film Festivali’; yola, benzerlikleri, zıtlıkları ve farklı sentezleri Türkiye'ye, İtalya gibi hem coğrafi hem de kültürel anlamda yakın bir ülkenin sinema perdesinde yansıtılmak üzere 'Mamma li Turchi!' / Eyvah Türkler Geliyor! sloganıyla çıkıyor.

İtalyanlar'ın Osmanlı İmratorluğu döneminden bu yana, bu korkulu ifadeyi şaka yollu anlatmak için kullandıkları “Eyvah Türkler Geliyor”(“Mamma li Turchi”) ifadesini “motto(parola)” ilan eden festival yönetimi, “Türkler, bu defa filmleriyle geliyor!” diyerek tarihe ironik bir gönderme yapma amacında. Şimdiden tüm sinemaseverlere keyif dolu dakikalar dileriz..


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