Roma takım kaptanı Totti, teknik direktör Spalletti tarafından kadro dışı bırakıldı

İtalya Seria A takımlarından Roma'nın teknik direktörü luciano Spalletti, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Roma'nın takım kaptanı Francesco Totti'yi kadro dışı bıraktı. Kadro dışı kalan Totti, bu hafta oynanacak olan Palermo maçında forma giyemeyecek.

Takımda yer bulamayan, taraftarların ve Roma takımının 'Bayrak Adamı' Totti, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına teknik direktör Luciano Spalletti hakkında " Spalletti gazetelere değil yüzüme konuşsun" , "Daha fazla saygıyı hakediyorum" şeklinde sözler söyleyerek eleştiride bulunmuştu. Spalletti ise bu sözlerinden sonra Totti'yi kadro dışı bırakıtığını açıkladı.