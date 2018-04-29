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BBC Türkçe

Roma, Ovid hakkındaki sürgün kararını 2000 yıl sonra iptal etti

Roma belediyesi, M.S. 8 yılında Roma İmparatoluğu'nun "altın dönem" şairlerinden Ovid hakkındaki sürgün kararını, 2000 yıl sonra iptal etti. Ovid'in sürgün edilme nedeni bir sır ancak İmparator Augustus'un kızının da karıştığı bir yasak aşk hikayesi ya da

29 Nisan 2018 20:30

Roma İmparatoluğu'nun "altın dönem" şairlerinden Ovid'in yaklaşık 2000 yıl önce Roma'dan atılmasına neden olan sürgün kararı Roma belediyesi tarafından iptal edildi.

İmparator Augustus tarafından M.S. 8 yılında, halen gizemini koruyan bir nedenle sürgüne mahkum edilen Ovid, bugünkü Romanya sınırları içinde yer alan Köstence'ye gönderilmişti. Ovid, bundan 9 yıl sonraki ölümüne kadar bir daha Roma'ya dönememişti.

Tam adıyla Publius Ovidius Naso, sürgüne gönderilmesinin nedenini kendisi de net olarak açıklamamış ancak bir şiirinde bunun nedenini "bir şiir ve bir hata" olarak belirtmişti.

Ovid'in sürgüne yollanma nedeniyle ilgili ortaya atılan iddialar arasında, İmparator Augustus'un kızının da karıştığı bir yasak aşk hikayesi, Augustus'un gizli bir ilişkisini keşfetmesi ya da şiirlerinin imparatora rahatsızlık vermesi de bulunuyor.

Ovid'in sürgün edilmesi edebiyat tarihinin gizemleri arasındaki yerini korusa da Roma belediyesi "yapılan yanlışı düzeltmek" amacıyla, ölümünün 2000. yılında Ovid hakkındaki sürgün kararını önceki gün iptal etti.

Roma Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran 5 Yıldız Hareketi'nin talebiyle yapılan oylamanın ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo, "Bugün aldığımız karar sembolik önem taşıyor çünkü sanatsal ifade özgürlüğünün her geçen gün daha da baskı altına alındığı bir toplumda sanatçıların kendilerini özgürce ifade edebilmesini savunuyor" dedi.

Ancak muhalif kanat meclisteki oylamaya katılmadı ve 5 Yıldız Hareketi'ni, kentin daha önemli sorunları dururken vakit kaybetmekle suçladı.

Floransa kenti de, "İtalyan dilinin babası" sayılan Dante Alighieri hakkındaki sürgün kararını yaklaşık 700 yıl sonra, 2008'de iptal etmişti.

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