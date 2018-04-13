Roma kulübünden, Twitter'ın futbol trollerine güldüren cevap

Twitter'da mizahi bir dil kullanarak futbol haberleri paylaşan 'Troll Football' hesabı, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali için yapılan kura çekimleri öncesi İtalya'nın Roma kulübüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

İşte Troll Football'un paylaşımı: "Herkes Roma'yı istiyor"

Bu paylaşımdan sonra Roma'nın cevabı ise gecikmedi. İtalyan kulübünün, aynı görseli kullanarak Troll Football'a verdiği cevap ise sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.

İşte o cevap: "Eğer bunu dillendiriyorsanız, o zaman elde etmeyi denemeniz de gerekir"