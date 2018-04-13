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Spor

Roma kulübünden, Twitter'ın futbol trollerine güldüren cevap

Twitter'daki 'Troll Football' hesabı, kura çekimleri öncesinde Roma paylaşımı yapmıştı

13 Nisan 2018 19:43

Twitter'da mizahi bir dil kullanarak futbol haberleri paylaşan 'Troll Football' hesabı, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali için yapılan kura çekimleri öncesi İtalya'nın Roma kulübüyle ilgili bir paylaşım yaptı. 

İşte Troll Football'un paylaşımı: "Herkes Roma'yı istiyor"

Bu paylaşımdan sonra Roma'nın cevabı ise gecikmedi. İtalyan kulübünün, aynı görseli kullanarak Troll Football'a verdiği cevap ise sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.

İşte o cevap: "Eğer bunu dillendiriyorsanız, o zaman elde etmeyi denemeniz de gerekir"

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