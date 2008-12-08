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Çevre

Roma İmparatorluğu'nu 'iklim değişikliği' yıkmış

Roma ve Bizans imparatorluklarının gerilemeye başladığı dönemde bölgede "kurak" bir iklimin hüküm sürdüğü belirlendi.

08 Aralık 2008 02:00

Kudüs yakınlarındaki bir mağaradaki dikitlerin analiz edilmesi sonucu, Roma ve Bizans imparatorluklarının gerilemeye başladığı dönemde bölgede "kurak" bir iklimin hüküm sürdüğü belirlendi.

Wisconsin Üniversitesi jeologları, Kudüs yakınlarındaki Soreq Mağarası'nda Milattan Önce 200 ve Milattan Sonra 1100 tarihleri arasında oluşmuş dikitlerin kimyasal yapılarını inceledi.

Jeolog John Valley ve Ian Orland, bu analiz sonucunda Akdeniz'in doğusunda Milattan Sonra 100 ile Milattan Sonra 700 tarihleri arasında daha kuru iklim şartları olduğunu, özellikle Roma ve Bizans'ın gücünün bölgede zayıflamaya başladığı MS 100-400 tarihleri arasında yağışların ciddi biçimde azaldığını belirledi.

Valley, iklimin etkisinin kesin olarak bilinmediğini ancak arada dönemler açısından "ilginç bir korelasyon" olduğunu söyledi.

Araştırma ekibi, aynı jeo-kimyasal tekniği daha eski tarihli oluşumların analizi için kullanacak. Uzmanlar, son buzul çağından kalma örnekleri inceleyerek hızlı ısı artışının iklime nasıl etkileri olduğunu anlamayı amaçlıyor.

İsrail Jeolojik Araştırmalar Kurumu ve İbrani Üniversitesi'nden uzmanların da destek verdiği araştırmanın sonuçları, "Quaternary Research" dergisinde yayımlanacak. (CNNTÜRK)

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