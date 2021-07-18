Roma İmparatorluğu'ndan kalma 2 bin yıllık taş oyması penis bulundu

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Britanya'daki Catterick kasabasında yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Roma döneminden kalma, taştan oyulmuş bir penis bulundu.

20 santimden uzun olan taştan penisin Roma İmparatorluğu'nun Britanya'yı işgalinin ilk dönemlerinden kalma olduğuna inanılıyor.

Taştan penis, 5 yıl süren arkeolojik çalışmalar sırasında bulunan 62 bin obje arasında.

Objeler arasında 2 bin yıllık bir fıstık, tabak çanaklar, tütsü tutacakları, broşlar ve Akdeniz'den getirildiğine inanılan sanat eserleri bulunuyor.

Taştan penis ilk olarak 2014 yılında bulunmuş, çıkarılma işlemi 2018'de tamamlanmıştı; ancak Kuzey Arkeologlar Birliği tarafından yapılan analizler bu hafta sona erdi.

Çıkarılan eserler York'taki Yorkshire Müzesi'nde sergilenecek.