Roma, Hector Moreno ile 4 yıllık anlaşma sağladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, PSV Eindhoven forması giyen 29 yaşındaki Meksikalı stoper Hector Moreno ile 4 yıllık anlaşma sağladığını kulübün resmi sitesinden resmen duyurdu.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Moreno, "Roma'ya geldiğim için çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir adım" diye konuştu.

Geçen sezonu 91 puanlı Juventus'un arkasında 87 puanla 2. sırada kapatan Roma, 2000-01'den beri yaşadığı şampiyonluk hasreti için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

29 yaşındaki Hector Moreno, stoper olmasına rağmen geçen sezon Hollanda Eredivisie liginde PSV formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol ve 1 asiste imza atarak dikkat çekmişti.