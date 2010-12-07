-ROMA DÖNEMİNE AİT SÜTUN SOKAKTA BULUNDU BANDIRMA (A.A) - 12.07.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu öğrenilen sütun sokakta bulundu. Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahalle sakinleri, polisi arayarak 1520. Sokak'ta kapı önünde tarihi bir eser bulunduğunu bildirdi. Olay yerine gelen polis, sütunun tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Bandırma Müze Müdürlüğünden yardım istedi. Bandırma Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlar, sütunun Roma dönemine ait olduğunu tespit etti. Sütun, müzeye gönderildi. Sütunun sokağa kim tarafından bırakıldığının araştırıldığı bildirildi.