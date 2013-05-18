Roma dönemine ait sikkeler Türkiye'ye getirildi

Avustralya'lı dinbilimci Julie Hooke, yıllarca koleksiyonunda bulunduğu sikkelerin, ölümünün ardından Türkiye'ye verilmesini istedi.

Hooke'un kişisel koleksiyonunda özenle koruduğu Anadolu bölgesi kaynaklı sikkeler yeniden Türkiye'ye döndü. Sikkelerin Roma Dönemi'ne ait olduğu ve büyük bir kısmının antik dönemde Mysia (Anadolu'nun kuzeybatısı) ve Phrygia (bugünkü Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çorum'u içine alan bölge) olarak adlandırılan bölgelerden geldiği belirlendi.

Türkiye'nin son dönemlerde kaçak eserlerin yeniden ülkeye dönüşünü sağlamak için çalışmalarını dünya basınından takip eden Avustralyalı din bilimci Julie Hooke yıllar önce müzayedelerden satın altığı sikkelerin tekrar Türkiye'ye gönderilmesi meslektaşı Rosemary Canavan'a vasiyet etti.

Doğan Haber Ajansında yer alan habere göre, 2012 yılında Julie Hooke'un vefatı üzerine Avustralya'da Katolik İlahiyat Üniversitesi'nde dekan yardımcısı olan Canavan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Hooke'un vasiyetini aktararak sikkelere ait liste ile talebine ilişkin dilekçeyi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne iletti. Bunun üzerine, Canavan ile irtibata geçilerek, sikkelerin Melburn Başkonsolosluğuna verilmesi, oradan Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na nakli ve devamında 5 Mayıs'ta Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslimi sağlandı.

Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Yılmaz, 'Avustralya'dan getirilen 23 parça sikkenin 22'si tunç biri gümüş. M.Ö. 1. ve 2. YY. Roma dönemine ait şehir sikkeleridir' dedi.

Bir süre Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde buluşucak olan sikkeler daha sonra Julie Hooke'un vasiyeti üzerine Denizli Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilerek kendisinin adının geçtiği bir plaketle sergilenecek. Sikkelerin Türkiye'den nasıl çıktığı bilinmemekle birlikte söz konusu liste incelendiğinde çoğunlukla Roma Dönemi'ne ait olduğu ve büyük bir kısmının antik dönemde Mysia (Anadolu'nun kuzeybatısı) ve Phrygia (bugünkü Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çorum'u içine alan bölge) olarak adlandırılan bölgelerden geldiği anlaşılan 23 adet sikke olduğu belirlendi.