Roma dönemine ait mozaik çöp konteyneri altında

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 yıl önce kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiği, alan sahibi ile anlaşılamaması nedeniyle çöp konteyeneri altında kaldı.

İznik Belediyesi'nin 2015 yılında yaptığı kazıda, Beyler Mahallesi, Afyon Sokak’ta 2 metre derinlikte taban mozaiği bulunmuştu.

Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu bellirlendi.

İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti.

1. derece SİT alanı ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan kazıda mozaik açığa çıkarıldı ve 3. derece SİT alanı olan bölge 1. derece SİT alanı ilan edildi.

Ancak mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde başarı sağlanamaması nedeniyle kazı çalışmaları durduruldu. Mozaik geotekstil malzeme ile örtüldükten sonra, 2 metre derinliğindeki çukur dere kumu dökülerek kapatıldı.

Kanalizasyon çalışmalarını tamamlayan İznik Belediyesi de 3 ay sonra yolu asfaltladı.

Durumu öğrenen dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın talimatıyla mozaik üzerindeki asfalt söküldü ve etrafına dubalar konuldu. Bugün ise, dubaların kaldırıldığı alanda çöp konteyneri bulunuyor.

"Mozaik buluntuları ender"

DHA'ya konuşan İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, İznik ilçesinin antik Nikea kentinin üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Bu büyük eser bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı. Mozaiğin tarihi tahminen M.S. 3’üncü yüzyıla dayanmaktadır. Mozaik buluntuları enderdir. İznik’te az sayıda bulunmuştur. Böyle bir mozaik buluntusu gösteriyor ki, bu bölgede Roma döneminde asil aileler yaşamış” dedi.

(DHA)