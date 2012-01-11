-''Roma Döneminde Ankyra'' kitabı tanıtıldı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara'nın cumhuriyetin başkenti olmasının ötesinde çok büyük bir tarihi zenginliğe sahip olduğunun fazla bilinmediğini belirterek, ''Ankara, bir Selçuklu, bir Osmanlı şehri, aynı zamanda da bir Roma şehridir'' dedi. Günay, eşi Gülten Günay ile Rahmi Koç Müzesi Çengelhan'da Koç Vakfı tarafından düzenlenen ''Roma Dönemi'nde Ankyra'' kitabının tanıtım resepsiyonuna katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, burada yaptığı konuşmada, özel olarak Ankara'nın, genel olarak Türkiye'nin tarihsel zenginliğinin ortaya çıkmasının heyecan verici olduğunu ifade ederek, Anadolu Kültür Akademisi Derneğinin (AKA) çok başarılı bir çalışmaya imza attığını, kendisinin de eseri önceden görerek inceleme fırsatını yakaladığını söyledi. Ankara'nın cumhuriyetin başkenti olmasının ötesinde çok büyük bir tarihsel zenginliğinin olduğunun fazla bilinmediğini dile getiren Günay, ''Ankara, bir Selçuklu, bir Osmanlı şehri, aynı zamanda da bir Roma şehridir. Roma yapılarının üzerinde Ankara'nın son yıllardaki başka ve özensiz yapıları yükseliyor. Biraz üzülerek de söylüyorum, Kültür Bakanlığının 1990'lı yıllarda birinci derece arkeolojik alan üzerine yaptırdığı bir yapıyı birkaç yıl önce yıktırdık. Kültür Bakanlığı, Kale'ye çıkan güzergah üzerinde bir bina yapmıştı, bunu yıktık'' diye konuştu. -''Benim hayalim bu yaz sonu Roma Tiyatrosu'nda konser izlemek''- Roma Hamamı'nda çalışmalar sürdürdüklerini anımsatan Günay, Ankara'nın aynı zamanda tarihsel zenginliği olan bir Roma şehri olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Augustus Tapınağı'nın birkaç yıl önce neredeyse yıkılma tehlikesi taşıdığını, burada çalışmalar yaparak bunun önüne geçtiklerini vurgulayan Günay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin de bu çalışmaya ilgi göstermesinden dolayı teşekkür etti. Buranın sağlamlaştırılıp güçlendirilmesinin ardından şimdi de bir restorasyon projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Günay, tapınağın duvarındaki yazıtın bir örneğinin Roma'da olduğunu, bu eserin büyük bir önem taşıdığını söyledi. Roma Tiyatrosunu da ayağa kaldırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla başlattıkları çalışmaların devam ettiğini anlatan Günay, şöyle konuştu: ''Benim hayalim, bu yaz sonu, en geç yıl sonu Roma Tiyatrosu'nda, Ankara'da bir kültür etkinliği tiyatro izleme veya klasik müzik konseri dinleme imkanı doğacak. Bu da Ankara'da belki geçmiş yıllarda düşünülmeyen bir büyük yenilik. Roma Hamamı ve Ulus tarihi kent meydanı ile ilgili çalışmalarımız da var. Hamamönü ile ilgili de güzel çalışmalar oldu. Hamamönü birinci etap tamamlandı. Altındağ Belediyesi ikinci etaba geçti. Orada bir tarihi Ankara, bir Selçuklu şehri de ortaya çıkıyor. Ulucanlar Cezaevi de bitti, müze, sergi salonları, konferans salonları olarak bitti. İkinci bölüm çalışılıyor şimdi ve ikinci bölüm 10 bin metrekare, yarı açık cezaevi, orası da aynı şekilde... Sinema ve öteki sanat alanlarında çalışıldığı için atölyeler, işlikler ve sergi mekanları haline gelecek. Böylece, Hamamönü'nde Ulucanlar Cezaevi ve çevresinde 30 bin metrekare alan bir eski cezaevi olmaktan çıkıp bir kültür vahasına dönüştürülmüş olacak. Buna, 10 bin metrekare Cer Modern'i de katıyorum. Ankara, son 4 yıl içinde 40 bin metrekare kültürle, sanatla ilgili yeni alanla buluşmuş oluyor.'' Resepsiyonda Kültür ve Turizm Bakanı Günay'a ''Roma Döneminde Ankyra'' kitabının kapağından yapılmış bir plaket sunuldu.