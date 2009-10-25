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Kültür-Sanat

Roma' da 'kardeşlik' kazandı

Bu yıl 4. kez düzenlenen Roma Film Festivali'nde ödülü Nicolo Donato'nun yönettiği 'Brotherhood' (Kardeşlik) filmi kazandı.

25 Ekim 2009 03:00

Bu yıl 4. kez düzenlenen Roma Film Festivali'nde büyük ödülü Nicolo Donato'nun yönettiği 'Brotherhood' (Kardeşlik) filmi kazandı. 15 Ekim'de başlayan festival, önceki akşam yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Danimarkalı yönetmen Donato'nun filmi, ordudan ayrılmış bir gencin içine düştüğü ayrımcı bir 'birliğin' hikâyesini anlatıyor. Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Hellen Mirren da Michael Hoffman'ın 'The Last Station' (Son İstasyon) filmiyle en iyi kadın oyuncu seçildi. Alessandro Angelini'nin 'Alza la Testa' adlı filmindeki rolüyle İtalyan Sergio Castellitto da en iyi erkek oyuncu seçildi. Büyük jüri ödülünü ise Giorgio Diritti'nin yönettiği 'L'uomo che verra' filmi aldı.

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