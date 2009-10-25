Roma' da 'kardeşlik' kazandı

Bu yıl 4. kez düzenlenen Roma Film Festivali'nde büyük ödülü Nicolo
Donato'nun yönettiği 'Brotherhood' (Kardeşlik) filmi kazandı. 15
Ekim'de başlayan festival, önceki akşam yapılan kapanış töreniyle sona
erdi.
Danimarkalı yönetmen Donato'nun filmi, ordudan ayrılmış bir gencin
içine düştüğü ayrımcı bir 'birliğin' hikâyesini anlatıyor. Oscar ödüllü
İngiliz oyuncu Hellen Mirren da Michael Hoffman'ın 'The Last Station'
(Son İstasyon) filmiyle en iyi kadın oyuncu seçildi. Alessandro
Angelini'nin 'Alza la Testa' adlı filmindeki rolüyle İtalyan Sergio
Castellitto da en iyi erkek oyuncu seçildi. Büyük jüri ödülünü ise
Giorgio Diritti'nin yönettiği 'L'uomo che verra' filmi aldı.