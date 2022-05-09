Roma'da domuz vebası vakası: Piknik ve toplu etkinlik düzenlenmesi yasaklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Insugherata Doğa Koruma Alanı'nda, ölen bir domuzun vücudunda 'Afrika domuz vebası' tespit edilmesinin ardından Roma'nın kuzeyinde ve kuzey batısında geniş bir alan 'kırmızı bölge' olarak ilan edildi.

Afrika domuz vebasının; domuzlar ve yaban domuzları için ölümcül olduğu, ancak insanlara zarar vermediği aktarıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre; yetkililerin, hastalığın domuzlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında; piknik ve toplu etkinlik yapılması yasaklanırken, çöp kutuları çitlerle çevrildi.

Hayvanları beslemek veya onlara yaklaşmak da yasaklanırken; bölgedeki tarım arazilerinden, çiftlik veya doğa koruma alanlarından geçen insanlara ayakkabılarını dezenfekte etmeleri söylendi.

Ayrıca vatandaşlara, hasta veya ölü bir yaban domuzu görmeleri halinde 24 saat açık bir telefon hattını aramaları çağrısı da yapıdı.

Yaban domuzu popülasyonunu azaltma planı gündemde

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, duruma 'maksimum dikkat' ile yaklaşacaklarını söyledi.

Ayrıca hükümetin, yaban domuzu popülasyonunu azaltmak için bir plan üzerinde tartıştığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Andrea Costa, "Hayvan hakları aktivistlerinin ve çevrecilerin hassasiyetlerine saygı duyuyorum, ancak tehlikeli bir krizle karşı karşıyayız ve acil önlem alınmalı" dedi.

Kuzey Piedmont bölgesinde, ocak ayında bir yaban domuzunda hastalık tespit edildikten sonra İtalya'nın merkezinde ilk kez bir vaka bildirildi. Hükümet, hastalığı ortadan kaldırmak adına önlemler almak için özel bir komisyon üyesi atayacak.

Geçen hafta, bir kadın da yaban domuzu saldırısına uğramıştı

İtalya Ziraatçılar Birliği (Coldiretti)'nin tahminlerine göre; Roma ve çevresinde yaklaşık 23.000 yaban domuzu yaşıyor. Başkent Roma'nın özellikle kuzey bölgelerinde, yiyecek arayan yaban domuzlarının insanların yaşadığı alanlara girmesi uzun zamandır tartışılıyor.

Geçen hafta, kentin kuzey batısındaki bir mahallede yaban domuzlarının, bir kadını yaralaması üzerine tartışmalar tekrar gündeme gelmişti. Yaşanan saldırıdan sonra, 'sokağa çıkma yasağı' uygulanmıştı.

Son olarak geçen hafta kentin kuzey batısındaki bir mahallede bir kadının yaban domuzları tarafından yaralanması üzerine tartışma yeniden alevlenmişti.